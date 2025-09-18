Aldo y Toño de Nigris: Señalan el sorprendente parecido entre el futbolista fallecido y su sobrino|VIDEO

La entrada de doña Lety a La casa de los famosos México generó una ola de comentarios en redes sociales cuando mencionó que Aldo tiene mucha similitud con su tío, Toño de Nigris, futbolista fallecido. Desde ese momento, seguidores y televidentes comenzaron a notar diversos parecidos en su físico, su voz, entre otras cosas, provocando que un video comparativo se volviera viral en TikTok durante el pasado miércoles 17 de septiembre.

En la grabación, se observa a Toño durante una entrevista televisiva, luciendo el mismo corte de cabello que Aldo y sin barba, ¡tal como el sobrino! Las reacciones de los usuarios destacaron no solo la semejanza física, sino también la forma de hablar y expresarse.

Te puede interesar: Shiky explotó en La casa de los famosos México: ¿pidió salir tras pelea con Alexis Ayala?

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Quién fue Antonio de Nigris, tío de Aldo quien es habitante de La casa de los famosos México?

Antonio de Nigris, conocido como “Tano”, fue un futbolista mexicano que dejó huella tanto en México como en el extranjero. Se destacó como delantero por su entrega, potente remate y dedicación dentro de la cancha. Formado en los Rayados de Monterrey, también jugó para clubes como Águilas del América y Pumas de la UNAM, antes de iniciar una carrera internacional en España, Turquía, Grecia y Holanda.

Sin embargo, falleció de manera inesperada el 16 de noviembre de 2009, a los 31 años, cuando sufrió un paro cardíaco en su departamento de Larisa, Grecia. La causa se debió a una anomalía congénita no detectada previamente, lo que sorprendió a familiares, compañeros y aficionados. Desde entonces, su legado sigue presente en la memoria de su familia y seguidores. Ahora también a través del parecido de su sobrino Aldo.

Te puede interesar: Evelyn ‘la Mamita’ vs Poncho de Nigris ¿por defender Aldo de Nigris? Insultos, amenazas y verdades incómodas

Él era Toño de Nigris / Captura de pantalla

¿Por qué se volvió viral el video de Aldo y Toño de Nigris?

El video que muestra el parecido entre el habitante de la casa de los famosos México Aldo y su tío Toño de Nigris se compartió ampliamente en TikTok, acumulando miles de comentarios y reacciones en pocas horas. Los usuarios compararon rasgos faciales, corte de cabello y expresiones, destacando la conexión familiar reflejada en la imagen de Aldo. Este fenómeno se enmarca dentro de la tendencia de recordar a personajes fallecidos a través de sus familiares cercanos, reforzando el vínculo emocional con la audiencia.

Entre los comentarios más destacados se encuentran:



“Por eso le dijo que sin barba se veía mejor”,

“Reencarnó en el sobrino” y

“Se le ve la misma humildad que al Aldito”.

Además, muchos recordaron a Toño en su etapa como futbolista, reforzando la impresión de que su espíritu permanece presente en Aldo.

Te puede interesar: Mariana Botas y doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, “se deschongaron”, según Marie Claire Harp

¿Cómo ha reaccionado la familia y los fans al parecido de Aldo y Toño de Nigris?

La reacción ante el parecido entre Aldo y Toño De Nigris ha sido tanto familiar como colectiva. Durante su visita a La casa de los famosos México, doña Lety, abuela de Aldo, no pudo contener la emoción y aseguró que al ver a su nieto sintió la presencia de su hijo Toño, fallecido en 2009. En la dinámica de congelados, expresó que nunca perdió a nadie porque lo sigue teniendo a través de Aldo, palabras que conmovieron al futbolista.

Además, Aldo, entre lágrimas, recordó que su tío tenía “un corazón bonito” y que lo identifica en su manera de ser y en la forma en que apoyaba a la familia. Esto durante la dinámica de ‘La vida en fotos’.

Te puede interesar: Elaine Haro revela la promesa que le hizo Aarón Mercury para cuando él salga de La casa de los famosos México