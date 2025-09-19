¿Quién retará a Abelito en el robo de salvación de La casa de los famosos México, hoy 18 de septiembre?

Hoy, jueves18 de septiembre, la tensión en La casa de los famosos México está que arde por la próxima prueba por el robo de salvación, la cual se llevará a cabo hoy y definirá quién se atreverá a retar a Abelito, el actual líder, en la lucha por dicho beneficio. Las estrategias están al rojo vivo, los ánimos divididos y los fans no dejan de especular en redes: ¿Habrá traiciones?, ¿se romperán alianzas? Todo puede pasar en este reality que no deja de generar polémica.

Y ojo, porque si uno de los nominados logra ganar la prueba, tendrá la oportunidad de salvarse a sí mismo y cambiar por completo el rumbo del juego. La pregunta que todos se hacen es: ¿quién se atreverá a enfrentarse a Abelito en este momento clave? La tensión crece dentro y fuera de la casa. Los seguidores ya están tomando partido.

¿Quiénes son nominados de La casa de los famosos México del 17 de septiembre del 2025?

La gala de nominación del 17 de septiembre en ‘La casa de los famosos México’ 2025 tomó por sorpresa a los habitantes, ya que ‘la Jefa’ otorgó privilegios a cuatro participantes: Abelito, Aldo de Nigris, Guana y Shiky. Cada uno tuvo la oportunidad de elegir cómo aplicar los beneficios que la jefa ofrecía:



Shiky: podrá duplicar sus votos en su nominación.

“Guana”: tuvo la opción de nominar a cuatro habitantes en lugar del número habitual.

Aldo: Anuló a Dalilah Polanco los tres puntos de su nominación.

Abelito: Le restó tres votos a Mar Contreras de todos los votos que haya emitido.

Estos privilegios sacudieron por completo la estrategia dentro de La casa de los famosos México: todos los del extinto cuarto Día terminaron en la placa de nominados, mientras que del extinto cuarto Noche, el único en riesgo de salir es Aldo. La jugada dejó a más de uno con la boca abierta y desató tensión en la casa.

Así quedó la placa de nominados:



Dalilah Polanco

“Guana”

Shiky

Aldo de Nigris

Cabe destacar que el momento más comentado lo protagonizó Guana, quien tenía el poder de dar puntos extra… pero terminó perjudicando a su propio equipo. Su jugada desconcertó a todos en La casa de los famosos México y ahora, con la culpa encima, busca redimirse enfrentando a Abelito. ¿Le alcanzará para limpiar su error?

¿Quién retará al Abelito en la prueba por el duelo de la salvación en La casa de los famosos México?

Todo indica que, a diferencia de otros jueves, el robo de salvación se llevará a cabo en plena gala de este 18 de septiembre. La tensión está al máximo, ya que el esperado duelo por la salvación podrá verse en vivo por ViX+ y Canal 5, donde los fans sabrán quién se atreverá a retar a Abelito.

Hasta ahora se desconoce el reto pero se espera que ‘el elevador del destino’ defina al retador. Esta dinámica pone a prueba a los habitantes con preguntas clave, y quien acierte, se gana el privilegio. La cita es a las 10:00 p.m. por Canal 5 o ViX Premium, con pregala y posgala desde las 9:30 p.m.