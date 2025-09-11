¿Facundo confirmó infidelidad de Delia tras llamada en La casa de los famosos México? “Estaba con su amante”

Tras ser eliminado de ‘La casa de los famosos México’ 2025, Facundo, por fin, habló de la polémica que sobre la supuesta infidelidad de Delia Garcia, su novia, tras la llamada que tuvieron en el reality. El líder de cuarto ‘Día’ se sinceró y externó su postura con respecto a esta presunta traición. ¿Confirmó que su prometida tiene un amante?

Luego de salir de ‘La casa de los famosos México’ 2025, Facundo reaccionó a algunas controversias que se desataron en redes por su participación en el reality de famosos. En esta ocasión, Marie Claire Harp le cuestionó sobre la controversial llamada que sostuvo con Delia García y las especulaciones sobre una supuesta traición por parte de la joven.

Facundo habló como nunca de la supuesta infidelidad de Delia García / Redes sociales

¿Por qué dijeron que Delia García tenía un amante tras llamada con Facundo en La casa de los famosos México?

En una de las emisiones del reality, Facundo decidió sacrificar un premio de 30 mil pesos para llamar a Delia García en La casa de los famosos México. Sin embargo, este momento fue opacado por los rumores de una presunta infidelidad de la exparticipante de ‘La isla’ que se desataron en redes sociales.

Facundo intentó conectar la llamada, pero al inicio se fue directo al buzón. Minutos después, cuando por fin contestaron, se escuchó la voz de un hombre antes de que Delia apareciera en la línea.

Facundo llamó a su novia Delia García en La casa de los famosos México / Redes sociales

Ese detalle, sumado a la actitud de la joven, que se mostró “fría” y “cortante”, levantó sospechas entre la audiencia. Facundo le pidió en un par de ocasiones que le dijera si lo amaba y lo extrañaba. Aunque al final ambos intercambiaron un “te amo”, para muchos internautas la situación resultó extraña.

En redes sociales, los comentarios no tardaron en llegar. Algunos usuarios aseguraron que la escena era evidencia de una posible infidelidad de Delia García a Facundo, mientras que otros la justificaron. Señalaron que los nervios pudieron influir en su reacción.

¿Qué dijo Facundo sobre la supuesta infidelidad de Delia García tras la llamada en La casa de los famosos México?

Delia García, novia de Facundo, dejó claro que no era su ‘amante’ quien contestó la llamada de La casa de los famosos México y señaló que su novio se equivocó al marcar. Ahora, el conductor de ‘Incógnito’ dio a conocer su postura ante la situación.

A través de una plática con Marie Claire Harp como parte de la gira de medios a la cual debe asistir Facundo, el famoso tomó con humor la situación de la llamada y el presunto amante de Delia. Dio a conocer qué fue lo que pasó.

“(Dijeron) Que estaba con su amante… Es que yo no me sé los números por 1,2,4,5, sino por su ubicación. O sea, sé que el de Delia termina como en el de una flecha. Como el teléfono era circular, pues otra vez el cerebro empezó a hacer raíz cuadrada… Entonces, creo que marqué a las pizzas, creo que el último ‘phone’ que había marcado era el de Dominos”, dijo Facundo.

Facundo señala que el hombre que le contestó la llamada de La casa de los famosos México era el de las pizzas. / YT: La casa de los famosos México 2025

“Cuando me contestó un güe… dije: ‘¿Acabo de perder 30 mil varos en un ‘brother’ (hermano) equivocado?’. Mínimo le hubiera dicho: ‘Hola, ¿quién habla? Habla Facundo de ‘La casa de los famosos México’ ¡Sácame de aquí, estoy encerrado, auxilio!’. Entonces, colgué”. Facundo

Eso no es todo, mencionó que nunca pensó que esta situación se haría tan viral en las redes sociales. Y reveló que sí percibió señales en lo que le dijo Delia sobre lo que sucedía fuera de ‘La casa de los famosos México’.

“Señales como: ‘Diviértete con los de tu cuarto’. Fue como, sí, es verdad, tenemos que echar desm… entre nosotros, que es lo que también hace que la gente empatice con un cuarto”, concluyó.

Así lo dijo Facundo:

¿Cómo reaccionó Delia García a los rumores de infidelidad hacia Facundo por la llamada en La casa de los famosos México?

Tras la ola de críticas, Delia García, novia de Facundo, explicó que estaba muy nerviosa en la llamada, pero que en realidad estaba feliz de haber podido escuchar a su pareja. Más tarde, compartió un mensaje en el que señaló que tanto ella como su pareja prefieren enfocarse en el amor y apoyo de sus fans y dejó claro que no les afectan los rumores.

Asimismo, en una transmisión en vivo, Delia García reveló que no sabe quién es el hombre que le contestó a Facundo en la llamada de ‘La casa de los famosos México’. Incluso, puntualizó que ella estaba enterada de la llamada y que el comediante no se sabía su número.

“Aquí les voy a aclarar quién era ese hombre de la llamada que tanto ha sonado y está en todos lados. Wow. Fíjense, no tengo idea. No sé quién era. No sé quién era, yo estaba en mi casa, viendo mi celular, esperando a que me llamara por teléfono Facundo”. Delia García

Al momento, el famoso no ha dado más detalles sobre los rumores de infidelidad. Sin embargo, dejó claro que su compromiso con la joven continúa. Incluso, Facundo ya reveló a quiénes de La casa de los famosos México invitará a su boda con Delia García.