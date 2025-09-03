Facundo llama Delia García, su prometida, en La casa de los famosos México: ¿Qué fue lo que le dijo?

En La casa de los famosos México, además del caos y las peleas, un emotivo momento inundó el reality. Facundo, del ‘cuarto Día’ pudo comunicarse por unos minutos con su prometida, Delia, gracias a un trato con ‘la Jefa’ ¿Por qué sucedió esto?

¿Quién es Delia García, la prometida de Facundo, participante de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Delia García, nacida el 31 de octubre de 1989 en México, tiene 36 años. Aunque es conocida por su relación con el controversial y carismático Facundo, su trayectoria en el ámbito del entretenimiento y el deporte comenzó mucho antes de conocerlo. Estudió diseño textil y moda, lo que le permitió desarrollar una carrera creativa, y su dedicación al atletismo, como parte del equipo Adidas Runners, la convirtió en una figura reconocida en redes sociales.

Debutó en la televisión en el reality show La isla, producido por TV Azteca, participando en la edición de 2014 y regresando en 2016 para La revancha. Fue precisamente en esta segunda participación donde conoció a Facundo. Aunque en ese entonces no imaginaron lo que vendría, ese encuentro marcó el inicio de su historia juntos, que hoy continúa con una propuesta de matrimonio.

Actualmente, Delia equilibra su vida personal con su trabajo en los medios, siendo locutora del programa radial Ya párate, transmitido por Los 40 principales. Aunque mantiene un perfil discreto en comparación con Facundo, esta reserva ha sido clave para mantener una relación estable.

Tal vez te interese: Facundo: Reportan que la policía llegó a la casa del comediante tras amenazas a Delia García, su prometida

Facundo y Delia García, su prometida / IG

¿Por qué Facundo y su prometida Delia hablaron por teléfono en La casa de los famosos México?

El lunes 1 de septiembre, en la dinámica de la ‘moneda del destino’ en La casa de los famosos México, Facundo salió triunfador al encontrarla, por lo que tuvo el privilegio de elegir entre distintas cajas, con distintos premios, seleccionando la cajita con el premio de 30 mil pesos.

Al finalizar la dinámica, Facundo bromeó con ‘la Jefa’, preguntando si podía regresar esos 30 mil pesos a cambio de realizar una llamada (premio que estaba en otra caja), pero no tuvo respuesta en ese momento.

El día de hoy, Facundo logró su cometido y le permitieron realizar esa llamada a cambio de regresar el premio monetario . ¿Qué pasó durante la llamada? Aquí te contamos.

Mira: La casa de los famosos México: Exesposa de Facundo arremete contra Alexis Ayala tras encontronazo con el actor

Facundo dio detalles turbios sobre la producción de La casa de los famosos México / Especial

¿De qué hablaron Facundo y su prometida Delia en la llamada de de La casa de los famosos México?

Antes de la emotividad, Facundo no podía contactar a Delia, su prometida en La casa de los famosos México, pues al no contestar las primeras llamadas, el momento comenzó a sentirse tenso. Después de los primeros intentos, Facundo logró contactarla.

Al contestar la llamada, Facundo se notó visiblemente emocionado, pues rápidamente Delia comenzó a decirle cosas para animarlo, el amor que su familia le tiene, que su hija Valentina lo ama y que espera que él siga siendo el mismo de siempre, que se divierta.

“Olvida las cosas que te agobien, diviértete y sé tú mismo. Muéstrale a la gente ese lado hermoso que tienes y juega”. Delia, vía telefónica en LCDLFM

Después de reiterar en repetidas ocasiones que se divierta, Delia añadió que mucha gente a su alrededor está al pendiente de Facundo, pues diariamente recibe muchos mensajes sobre su participación en el reality.

Facundo, de manera emotiva, aseguró que estos dos minutos en llamada con su prometida, han sido los mejores desde que entró a La casa de los famosos México .

Mira: Hija de Facundo lanza contundente mensaje: ¿Despotricó contra los detractores de su papá?