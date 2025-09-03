¿La producción de La casa de los famosos México manipula el juego? Facundo ¡los exhibe!

La casa de los famosos México volvió a encender las redes sociales, no solo por la emoción de la prueba del líder y la dinámica de la moneda del destino, sino por un comentario de Facundo que levantó sospechas entre los seguidores. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Facundo / Redes sociales

¿Qué ocurrió en la gala de la prueba del líder y la moneda del destino de La casa de los famosos México?

La noche del 1 de septiembre de 2025, La casa de los famosos México vivió una gala llena de sorpresas y tensiones. La prueba del líder, conocida como “Baseball”, enfrentó a los habitantes en una competencia de eliminación directa. Tras varias rondas, el Guana se coronó como líder de la semana, obteniendo inmunidad y el privilegio de dormir en la suite del líder.

Simultáneamente, se llevó a cabo la dinámica de la moneda del destino, donde Facundo encontró la quinta moneda en la habitación del líder. Esta moneda le otorgó la oportunidad de abrir 10 cajas con premios que iban desde 30,000 pesos hasta una llamada telefónica con sus seres queridos. Facundo optó por quedarse con los 30.000 pesos, eligiendo no arriesgarse a abrir más cajas.

La combinación de estos eventos generó un ambiente de especulación entre los habitantes y la audiencia. Algunos seguidores del programa comenzaron a cuestionar si la producción estaba favoreciendo a ciertos participantes, especialmente al “cuarto Día”, grupo al que pertenece Facundo.

El Guana / Redes sociales

¿Qué dijo Facundo sobre la producción de La casa de los famosos México y cómo reaccionaron los demás?

Durante la gala para dar a conocer al líder de la semana de La casa de los famosos México, Dalilah Polanco, Shiky y Facundo se encontraban en la sala de la casa, donde tuvieron un breve intercambio, antes de comenzar con la búsqueda de la moneda del destino. El intercambio se dio de forma breve, pero con frases que bastaron para generar controversia:



Shiky: “Como los dos que quedamos o que queden ahí solos (en Día)”.

Facundo: “No, ya la producción va a ajustar cables pa’ qué...”.

Dalilah: “Quién sabe”.

Facundo: “No ya, tiene que pasar”.

Aunque el tono era relajado, estas palabras alimentaron especulaciones sobre si se trata de simples comentarios entre compañeros o de una clara percepción de un favoritismo por parte de la producción de La casa de los famosos hacia el cuarto Día. Hasta ahora, la producción no ha emitido ninguna aclaración al respecto.

¿Por qué se señala al cuarto Día como favorito de la producción de La casa de los famosos México?

El cuarto Día ha estado en el ojo del huracán desde hace varias semanas por las estrategias que han empleado para mantenerse dentro de la competencia que, según internautas y seguidores del reality, estarían beneficiados por parte de la producción. La dinámica del programa ha mostrado cómo este cuarto ha sabido ganar protagonismo, lo que hace que cualquier insinuación de apoyo externo se interprete como una ventaja que podría influir en las votaciones y en las pruebas.

Cabe destacar que no es la primera vez que un comentario dentro de la casa genera sospechas entre los seguidores del reality. La audiencia en redes sociales suele analizar con lupa cada conversación y gesto, sobre todo cuando se trata de comentarios como el de Facundo que tienden a encender debates.

