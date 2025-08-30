Shiky sorprende con comentario sobre Mariana Botas en La casa de los famosos México, ¡tremenda comparación!

En una de las escenas más comentadas de La casa de los famosos México, Aldo de Nigris habló sobre la peligrosidad de las víboras mientras realizaba ejercicio en la casa. El exfutbolista compartió detalles de cómo estas serpientes pueden morder y liberar veneno, captando la atención de Shiky, quien interrumpió con un comentario sobre Mariana Botas. ¿Qué fue lo que dijo?

¿Qué dijo Shiky sobre Mariana Botas en La casa de los famosos?

Mientras Aldo describía la peligrosidad de las víboras, Shiky interrumpió con la frase:

“¿Cómo? que de Mariana no van a estar hablando ¿eh? ”. Shiky

Aunque no completó su idea, el comentario fue suficiente para despertar la curiosidad de los demás participantes y de los seguidores del reality.

En esta ocasión, Shiky vinculó su comentario con la presencia de Mariana Botas, lo que dejó abierta la interpretación de sus palabras dentro del contexto del reality.

"De Mariana no vas andar hablando" JAJAJAJ no mamsss Shiky ha tenido de los mejores desarrollos de personaje en la Casa y no pienso discutirlo con nadie 😅😆#LaCasaDeLosFamososMx#LCDLFMX3pic.twitter.com/UZpGNkS6Fh — 𝑺 𝑯 𝑬 𝑳 𝑩 𝒀 (@ShelbyT182) August 29, 2025

¿Desde cuándo se conocen Shiky y Mariana Botas?

Shiky y Mariana Botas son actualmente concursantes de La casa de los famosos México 2025, donde participan en diversas dinámicas y retos junto con otros habitantes. Hasta el momento, no se ha documentado públicamente una relación previa entre ellos antes de su ingreso al programa.

Lo que sí tienen en común es su amistad con la actriz Jessica Segura. Esta conexión ha generado cierta cercanía y situaciones compartidas dentro de La casa, lo que ha llamado la atención de los seguidores.

Jessica Segura revela que Yurem Rojas será habitante de ‘LCDLFM’ 2025 / IG: @yuremrojas / @segura_jessica / @lacasafamososmx

¿Cuándo es la gala de eliminación de La casa de los famosos México 2025?

Las eliminaciones en La casa de los famosos México 2025 se realizan cada domingo, con una gala en vivo transmitida por el canal de Las estrellas y disponible en la plataforma de streaming ViX+. Durante estas galas, el público tiene la oportunidad de votar para decidir qué participante abandona la casa.

El proceso de nominación se lleva a cabo los miércoles, donde los habitantes eligen a sus compañeros en riesgo de eliminación. Hasta la fecha, se han realizado cuatro eliminaciones:



Olivia Collins,

Adrián Di Monte,

Ninel Conde y

Priscila Valverde.

La quinta gala de eliminación está programada para el domingo 31 de agosto de 2025, y ocho participantes están nominados:



Aldo de Nigris,

Alexis Ayala,

Aarón Mercury,

Abelito,

Dalilah Polanco,

Mar Contreras y

Mariana Botas.

