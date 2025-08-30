¿Quién es el salvado de La casa de los famosos México 2025, hoy 29 de agosto?

Hoy, viernes 29 de agosto, se realizará el duelo por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’. Recordemos que Shiky es el líder de la semana por lo cual hoy tendrá que luchar por conservar la salvación.

¿Quién retará a Shiky en el robo de salvación en La casa de los famosos México hoy 2025, hoy 29 de agosto?

El pasado 28 de agosto, en el reto del robo de salvación. Aldo de Nigris, fue quien le ganó a Mariana Botas y a Dalilah Polanco en el reto de las “ranas saltarinas”. Aldo consiguió 10 puntos, Mariana, 5 puntos y Dalilah, 7 puntos.

Sin embargo, mientras cuarto Noche celebraba, Diego de Erice anunció que esta noche se conocerá a un segundo habitante que se enfrentará a Shiky

‘La Jefa’ sorprendió con un sorteo en el que había dos bolas doradas, los habitantes que sacaran estas pelotas se enfrentarían en un reto.

Aldo de Nigris se enfrentará a Shiky por el robo de salvación en La casa de los famosos México / Captura de pantalla

Alexis Ayala y Facundo obtuvieron las pelotas doradas, por lo que participaron en la prueba llamada “El elevador”, que consistió en ver varios videos y responder preguntas relacionadas con los habitantes.

Sin embargo, Alexis Ayala salió triunfador y se convirtió en el segundo retador de Shiky, por lo cual hoy se suma al robo de salvación, ¿quién ganará?

Mira: ¿Quién será el quinto eliminado de La casa de los famosos México? Revelan votación en redes sociales

Shiky es el habitante de La casa de los famosos México 2025 / Instagram

¿Quiénes son los nominados de la quinta semana en La casa de los famosos México?

El pasado miércoles en “La casa de los famosos México” quedaron 8 nominados gracias a la ruleta de la suerte que logró que la mayoría quedara en la placa.

Facundo

Aarón Mercury

Alexis Ayala

Mar Contreras

Aldo de Nigris

Dalilah Polanco

Mariana Botas

Abelito



Uno de ellos tendrá la suerte de ser salvado este viernes y con ello asegurar su estancia una semana más en ‘La casa de los famosos México’.

‘La casa de los famosos México 2025' elenco / Redes sociales

Mira: Mariana Botas recibe tremendo paquete luego de usar sudadera de Aldo de Nigris y ser tachada de desgraciada

¿Quién ganó el robo de salvación y quién fue salvado en La casa de los famosos México hoy 2025, hoy 29 de agosto?

Este viernes ‘la Jefa’ anunció en ‘La casa de los famosos México 2025' una dinámica que consistió en (detalles del juego para robo de salvación). Alexis Ayala, Aldo de Nigris y Shiky asumieron el desafío....

Información en desarrollo...

Mira: ¿Alexis Ayala sale de ‘La casa de los famosos México’ 2025? Esto es lo que aseguran en redes sociales

