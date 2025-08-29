La casa de los famosos México 2025, de luto, comparte anuncio devastador: “Se fue en paz”

Este viernes, las redes sociales de “La casa de los famosos México 2025" encendieron las alarmas entre los seguidores del reality. Un inquietante anuncio fúnebre publicado en la cuenta oficial del programa causó sorpresa, desconcierto y hasta molestia entre los fans, ¿de qué se trata?

¿Quiénes son los nominados de la quinta semana en “La casa de los famosos México 2025"?

Más allá de la polémica, los fanáticos del “La casa de los famosos México” también están atentos a las nominaciones. Esta semana, la tensión en la casa se elevó después de que ocho habitantes quedaron en la temida placa de nominados.

Los nominados son:



Aldo de Nigris

Abelito

Alexis Ayala

Mar Contreras

Mariana Botas

Dalilah Polanco

Facundo

Cabe destacar que Shiky, al ser el líder de la semana, obtuvo inmunidad. Mientras tanto, Elaine Haro y “Guana” tampoco recibieron votos de nominación, ya que apenas el martes cambiaron de cuarto gracias a la llamada moneda del destino y ninguno de los habitantes quiso nominarlos.

Habitantes de La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

La casa de los famosos México 2025 desata críticas por macabro anuncio, ¿Quién murió?

El clip publicado por la cuenta de Instagram, “La casa de los famosos México” mostraba a dos mujeres frente a un féretro en un funeral. Una de ellas, con semblante serio, aseguraba que la persona “se fue en paz”, mientras la otra hacía una pausa y preguntaba: “¿Y esto qué tiene que ver con La casa de los famosos México?”. Una clara referencia al fenómeno mediático que ha generado el reality show y al hecho de que todos parecen estar hablando de él.

No es sorpresa que “La casa de los famosos México” se haya convertido en uno de los programas más comentados en redes sociales. Cada semana, las estrategias, pleitos y momentos inesperados de sus habitantes mantienen al público pegado a la transmisión.

Aunque la intención era reforzar la fuerza mediática del programa, lo cierto es que muchos usuarios reaccionaron con críticas, considerando que el mensaje fue de mal gusto. Para algunos, utilizar la imagen de un funeral como recurso publicitario no fue la mejor decisión, ya que aseguran que existen otras formas de promocionar el contenido sin recurrir a un tema tan delicado.

¿Qué le pasó a los habitantes de “La casa de los famosos México 2025"?

Es importante aclarar que todos los participantes se encuentran bien y continúan en la competencia “La casa de los famosos México”.El misterioso clip del funeral no fue más que una estrategia publicitaria para promocionar el reality y generar conversación en redes sociales.

Hoy, lejos de cualquier tragedia, los habitantes se preparan para el esperado Reto de Salvación, dinámica que podría cambiar por completo la placa de nominados. De esta manera, queda claro que el polémico video fue únicamente un recurso creativo y que no ha sucedido nada malo dentro de la casa.

