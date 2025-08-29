¿Cecilia Galliano explotó vs Mar Contreras por pleito con Dalilah Polanco en La casa de los famosos México?

Para los seguidores de “La casa de los famosos México” 2025, no es sorpresa que Dalilah Polanco y Mar Contreras tienen una rivalidad llena de tensión dentro del reality. Ambas han protagonizado varios encuentros tensos y esta semana no fue la excepción.

Este martes, “la Jefa” pidió a los habitantes intercambiar roles e imitar a sus compañeros: Dalilah tuvo que imitar a Mar y viceversa. Todo iba bien hasta que un comentario de Mar Contreras desató la molestia de la actriz.

¿Qué comentario hizo Dalilah Polanco que le enojó a Mar Contreras en La casa de los famosos México?

El problema comenzó durante la dinámica de cambio de roles en ‘La casa de los famosos México’. Dalilah Polanco reaccionó al ver una mariposa y expresó: “¡Ay, mi mamá y mi papá!”, haciendo referencia a que Mar Contreras había confesado anteriormente que, al ver una mariposa, las relaciona con sus padres, quienes murieron durante la pandemia de COVID-19.

Este comentario molestó a Mar Contreras, quien se fue a su cuarto y comenzó a llorar, pues consideró que Dalilah se estaba burlando de sus padres, y reclamó a la actriz por la frase.

“No tiene que ver mis papás aquí, la forma en la que lo hiciste se escuchó… porque tú estás metida, pero usaste la información de que mis papás están muertos. Tú sabías el significado; la información da poder. Tú en el personaje de Mar. Hay límites que no se pueden cruzar”, comentó Mar.

Mira: Captan a supuesto fantasma dentro de ‘La casa de los famosos México': Aseguran “hay energías” VIDEO

Dalilah Polanco y Mar Contreras protagonizan un momento incómodo en La casa de los famosos México 2025 / Redes sociales

Dalilah Polanco ofrece disculpas a Mar Contreras por comentario de sus papás en La casa de los famosos México

Por su parte, Dalilah Polanco aclaró que su intención no fue burlarse de los padres de Mar, ni del dolor de su pérdida, pues ella perdió a su abuela hace poco y jamás se burlaría de algo tan personal. Le ofreció una disculpa a Mar.

“Te ofrezco una disculpa. Que yo no crea en nada no me convierte en irrespetuosa, pero respeto profundamente lo de tus padres. Se me acaba de ir mi vieja hace unos meses. Vas a decir que qué estupidez, pero se me murió mi gato hace poco; créeme, sé lo que es la ausencia”, comentó. Dalilah Polanco

Mira: Priscila Valverde aclara comentario sobre que Ninel Conde debía estar en los libros de historia de México

¿Dalilah se burló de los padres fallecidos de Mar Contreras? El momento más tenso en La casa de los famosos México / Vix

¿Qué dijo Cecilia Galliano sobre pleito de Dalilah Polanco y Mar Contreras por comentario de la mariposa?

En el canal de YouTube “Mate con piquete”, Cecilia Galliano compartió su versión de los hechos y opinó que Dalilah no debió usar ese comentario en la dinámica de imitación, debido a que no conoce tanto a Mar. Sin embargo, la defendió de las críticas, pues la conoce y sabe que no lo hizo con intención de dañarla.

“Díganme quién no ha hecho un comentario hiriente o ha juzgado o criticado a alguien… ay, todos, no sean así. Todos hemos criticado, pero además todos pensamos diferente. Dalilah ve la muerte diferente”, dijo.

“Perdón, pero yo en ningún momento sentí que lo dijera con esa intención; vi los videos varias veces. Además, Dalilah no es así y ofreció una disculpa”, agregó Cecilia.

“Dalilah, con el corazón abierto, le pidió veinticinco mil veces disculpas. Creo que fue una disculpa sincera; también hay que saber perdonar. Uno nunca sabe qué te puede doler a ti y qué te puede doler a mí”, concluyó.

Mira: ¿Quién retará a Shiky por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’?