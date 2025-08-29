¿Alexis Ayala sale de ‘La casa de los famosos México’ 2025? Esto es lo que aseguran en redes sociales

Alexis Ayala encendió las alarmas en redes sociales. Trascendió que, supuestamente, podría abandonar ‘La casa de los famosos México’ 2025, dicha información, que surgió de redes sociales, no pasó desapercibida, sus seguidores no tardaron en cuestionar las razones por las que, presuntamente, el líder de Noche podría desertar de su participación en la competencia. Te contamos lo que se sabe.

Cabe recordar que la participación de Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México’ ha desatado total debate en redes sociales. Algunos usuarios lo apoyan por su manera de responder en los posicionamientos, así como por ser el líder del team Noche. Sin embargo, hay quienes lo critican por no aportar mayor contenido en ‘La casa’ y solo “dormir”.

Alexis Ayala, supuestamente, podría abandonar La casa de los famosos México / Especial

Te puede interesar: Alexis Ayala causa polémica en La casa de los famosos México ¿lo comparan con Adrián Marcelo?

¿Quiénes serán los retadores de Shiky en el duelo de salvación de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Aunque Aldo de Nigris, Dalilah Polanco y Mariana Botas quedaron como finalistas para tener una oportunidad de robarle a Shiky su beneficio de robo de salvación en ‘La casa de los famosos México’, quien salió victorioso fue el sobrino de Poncho de Nigris. Sin embargo, lo que no se esperaban es que ‘la Jefa’ tenía una prueba más para agregar un tercer retador.

La noche del pasado jueves 28 de agosto, ‘la Jefa’ hizo un sorteo en el que participaron el cuarto Noche y el cuarto Día. El habitante que encontrara la bola dorada tendrían la oportunidad de ganarse un lugar para enfrentar a Shiky por el robo de salvación.

Aldo de Nigris, Mariana Botas y Dalilah Polanco se enfrentan en el duelo del robo de salvación. / Redes sociales

En esta ocasión, Alexis Ayala y Facundo salieron victoriosos. Por esta razón, se enfrentaron en la dinámica del ‘Elevador del destino’. Esta consistió en que ambos verían un corto de alguna anécdota o bien actividad de un habitante y tendrían que adivinar un detalle específico de lo que pasaba en el video. Quien lograra acertar a la mayoría de las preguntas ganaría.

¡Ganó Alexis Ayala! El actor logró acertar a la mayoría de las preguntas. Por esta razón, los habitantes que retarán a Shiky por la salvación son:

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Alexis Ayala se suma para retar a Shiky para robarle la salvación, ojo ya Elaine se sabe la porra de noche👀🤭#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/l7gmDGE3tz — Briii1998 ☕︎︎ ☄︎ (@briii_1998) August 29, 2025

No te pierdas: ¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos México 2025 hoy miércoles 27 de agosto?

¿Alexis Ayala abandonará ‘La casa de los famosos México’ 2025 por problemas de salud, hoy 29 de agosto?

Tras la victoria de Alexis Ayala para enfrentarse a Shiky y a Aldo de Nigris en el duelo por el robo de salvación, se dio a conocer que, presuntamente, hay la posibilidad de que el actor enfrente problemas de salud y esto, aparentemente, afectaría su estancia en ‘La casa de los famosos México’ 2025.

Incluso, algunos usuarios recordaron que Alexis, supuestamente, se ha quejado de algunos dolores en el brazo y en el pecho. Esto después de las pruebas físicas.

Alexis Ayala en La casa de los famosos México / Captura de pantalla

Ahora, la cuenta de ‘X’ de Lolita Denigris Mercury informó que la producción, supuestamente, ya tendría al eliminado del próximo domingo y se tratarían de “razones muy tristes”.

“Solo les digo que ya la producción tiene un expulsado, y por razones muy tristes”, se lee.

“OJO: no he mencionado que sale Alexis. Solamente que pidan por su salud y su bienestar, él está luchando, pero su situación es delicada y el encierro no está ayudando nada. Independientemente del juego y de si les gusta o no su forma de ser, es humano”. Lolita Denigris Mercury

Como era natural, en redes no tardaron en reaccionar. La mayoría expresó su decepción de que Alexis, supuestamente, sea el eliminado del próximo domingo 31 de agosto.

Alexis Ayala enfrentaría problemas en su salud, según Lolita Denigris Mercury / IG: @alexisayala / X

Sin embargo, la cuenta de ‘X’ de ’Serios y sinceros’ no tardó en desmentir dicha información. Mencionaron que el rumor, supuestamente, sería falso.

“Esta muy fuerte el rumor de que un habitante saldrá por tema médico. Esperando que el rumor sea falso. Algunas cuentas lo están publicando y lo comenzarán a leer en varios medios estos días. En caso de que lo vean, no se asusten, tal vez es falso. Esperemos”. Cuenta de X Serios y Sinceros

Al momento, todo lo antes mencionado no ha sido confirmado por ninguna cuenta oficial de ‘La casa de los famosos México’. Por esta razón, esta información quedó estrictamente en calidad de RUMOR.

Asimismo, se desconoce cuál es el estado actual estado de salud de Alexis Ayala. Cabe recordar que el actor sufrió un infarto en el pasado que puso en riesgo su vida.