Novia de Facundo por fin dice quién fue el hombre que contestó la llamada de La casa de los famosos México

Tras la eliminación de Facundo de ‘La casa de los famosos México’ 2025, las redes sociales están a la espera de conocer la postura del conductor sobre los rumores en redes sociales sobre la supuesta infidelidad de Delia García, su novia, luego de su llamada en el reality.

Ahora, no pasaron desapercibidas las declaraciones de Delia García, prometida de Facundo, sobre los cuestionamientos en cuanto a quién es el hombre que contestó la llamada cuando el exintegrante del cuarto ‘Día’ en ‘La casa de los famosos México’ la llamó.

Delia García y Facundo hablaron por llamada en La casa de los famosos México. / IG

¿Por qué dicen que Delia García le fue infiel a Facundo tras su llamada en ‘La casa de los famosos México?

Tras la llamada de Facundo a Delia García en La casa de los famosos México 2025, surgieron rumores de una presunta infidelidad. Durante la dinámica, el conductor intercambió un premio de 30 mil pesos por dos minutos para hablar con su prometida, pero la situación generó polémica.

Al principio, la llamada cayó en buzón y, cuando finalmente contestaron, se escuchó la voz de un hombre antes de que Delia respondiera. En el momento en que la exparticipante de ‘La isla’ contestó, supuestamente, se mostró distante y “cortante”, según varios internautas, lo que provocó especulaciones sobre su fidelidad.

No obstante, en un en vivo, Delia respondió que estaba nerviosa, pero contenta de hablar con Facundo. Más tarde aseguró que tanto ella como su pareja solo se enfocan en el amor de sus fans, sin prestar atención a las críticas.

Facundo llamada a su novia en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Qué dijo Delia García sobre la identidad del hombre que le contestó la llamada a Facundo en La casa de los famosos México?

Aunque Delia García, exparticipante de ‘La isla’, explicó que Facundo marcó mal el número y, por esta razón, contestó un hombre en la llamada de ‘La casa de los famosos México’, las críticas en su contra no habían cesado, dado que usuarios continuarían con las especulaciones de que, supuestamente, le fue infiel a exhabitante del reality de famosos.

Por esta razón, Delia se sinceró y en una transmisión en vivo en sus redes sociales contestó a la pregunta de quién es el hombre que contestó contestó la llamada de Facundo.

Delia García explicó quién es la persona que contestó la llamada de La casa de los famosos México / IG: @soydeliagarcia

“Aquí les voy a aclarar quién era ese hombre de la llamada que tanto ha sonado y está en todos lados. Wow. Fíjense, no tengo idea. No sé quién era. No sé quién era, yo estaba en mi casa, viendo mi celular, esperando a que me llamara por teléfono Facundo. Yo sabía perfecto de esa llamada. Los tiempos en el aire de la tele, más en un programa estelar, en un horario estelar, son millones por segundo. O sea, ¿cómo pueden pensar que yo no estaba al tanto de esa llamada?”. Delia García

“Claramente, yo sabía de esa llamada, tres, cuatro, horas antes… Facundo no se sabía mi teléfono. Muchos pensarían que es obvio, que después de ocho años no te sepas el teléfono de tu novia, pues no se lo sabía. Eso es otra de las cosas que la gente considera que es obvio, pero ya vieron que no es tan obvio”.

Asimismo, Delia García también respondió por qué su actitud fue “seca”.

Facundo y Delia García se reencontraron en La casa de los famosos México tras rumores de infidelidad. / Instagram

“No creo haber estado seca… Así es mi personalidad, yo no les voy a dar el melodrama que quizá algunos estaban esperando de una telenovela. A ver, yo sí veo a Facundo, yo lo veo todos los días y disculpen si no les di la emoción que ustedes estaban necesitando en ese momento. Yo, simplemente, estoy atravesando por muchas cosas y en el momento en el que me pregunta: ‘¿Tú estás bien?’ La respuesta es: ‘No’. Pero, tampoco quiero hacerlo sentir mal y decirle: ‘Estoy triste, han pasado muchas cosas’, porque han pasado muchas cosas y decidí mentir y decirle: ‘Te cuento afuera’”. Delia García

Finalmente, García dejó claro que ella está segura de que “le dio muchos cariñitos”. Incluso, repitió la llamada en diversas ocasiones para reiterar que sí fue cariñosa con él. Sin embargo, no buscaría convencer a las demás personas de lo contrario.

“Si hay muchas versiones de una historia y yo decido, simplemente, no decir lo que pasó por honor a la verdad, pues, entonces, todas esas versiones van a contarse sin mi participación. Así que esta es mi participación, gracias por escucharme. Si quieren creerla, está bien, y si no, también todos somos libres de creer o no en todas las cosas”, concluyó.

Así lo dijo Delia García:

¿Quién es Delia García, prometida de Facundo, exhabitante de ‘La casa de los famosos México’?

Delia García es diseñadora de moda, atleta e influencer. Se dio a conocer en los realities La isla (2014 y 2016) y ha sido capitana de Adidas runners México, además de conductora en el programa de radio Ya párate de Los 40 principales.

Desde 2017, Delia García mantiene una relación con Facundo, con quien se comprometió en 2025. Esta gran noticia el conductor la anunció en La casa de los Famosos México.