¿Guana traiciona a sus aliados en La casa de los famosos México? Tras nominar revela cuál fue su estrategia

En la octava gala de nominación de La casa de los famosos México 2025, los seguidores quedaron sorprendidos tras la inesperada jugada de Guana. El actor decidió repartir puntos a sus propios aliados del que fue el cuarto Día. Es decir, Dalilah Polanco y Shiky, lo que generó polémica dentro de la casa y encendió las reacciones en redes sociales.

El Guana / Redes sociales

¿Qué pasó en la octava nominación de La casa de los famosos México 2025?

La instrucción de “la Jefa” era clara: al menos cuatro habitantes debían estar en la placa de nominados. Sin embargo, los beneficios dorados obtenidos la noche anterior por Aldo de Nigris, Abelito, Guana y Shiky complicaron la estrategia.

Los votos de los exintegrantes del cuarto Noche, Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras y Abelito, se dirigieron principalmente hacia Dalilah, Guana y Shiky, reforzando su rivalidad histórica con el cuarto Día. Mientras tanto, Dalilah y Shiky intentaron equilibrar la balanza al nominar a Aldo, Mar y Alexis.

La sorpresa llegó cuando Guana rompió con su propio bloque y distribuyó puntos también hacia Dalilah y Shiky, además de Aldo y Mar. Su beneficio le permitía asignar puntos a 4 habitantes y no a 3 como es tradicionalmente.

Los resultados finales fueron:



Dalilah Polanco: 14 votos

Aldo de Nigris: 13 votos

Guana: 12 votos

Shiky: 8 votos

Mar Contreras: 7 votos

Alexis Ayala: 2 votos

De esta manera, la placa quedó conformada por Dalílah, Guana y Shiky, todos del cuarto Día, junto con Aldo de Nigris, del cuarto Noche.

El Guana / Redes sociales

¿Por qué Guana nominó a Dalilah Polanco y a Shiky?

Tras finalizar la jornada de nominación en ‘La casa de los famosos México’, Luis Rodríguez ‘el Guana’ se sinceró en el confesionario y explicó los motivos de su polémica decisión. Reconoció que la intención era generar un “empate en ceros” con los integrantes del cuarto Noche, lo que supuestamente obligaría a que subieran más de ellos a la placa.

“Porque somos unos idiotas. Me estoy incluyendo ahí”, declaró el actor al asumir la responsabilidad de su jugada. Explicó que dio dos puntos a Aldo y dos a Mar, pero para no romper su estrategia, también repartió dos puntos a Dalilah y Shiky, sus propios aliados.

El plan no resultó como esperaba y terminó colocando a todos los del cuarto Día en riesgo de eliminación. Guana señaló que la única posibilidad de cambiar ese escenario es con la salvación, aunque reconoció que las dificultades son reducidas debido a la desventaja numérica frente al cuarto Noche.

¿Qué consecuencias tendrá la nominación de Guana en el cuarto Día?

La decisión de Guana no solo generó tensiones dentro de ‘La casa’, sino que también podría marcar su permanencia en el reality. El propio actor aceptó que, de ser eliminado, lo consideraría un desenlace justo:

“Creo que hay que pagar las consecuencias en caso de que alguien tenga que salir. Muy merecido tendría que ser yo por ponerlos en la placa” El Guana

La polémica declaración rápidamente se viralizó en redes sociales, donde seguidores del programa analizaron la estrategia fallida y comenzaron a especular sobre el futuro de los nominados. Con todos los integrantes del cuarto Día en riesgo, la octava semana de La casa de los famosos México promete ser una de las más intensas y decisivas de la temporada.

Tabla de nominaciones de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Cuáles eran las ventajas de nominación que tenía el cuarto día contra cuarto noche?

Shiky y Guana contaban con beneficios estratégicos que les permitían influir en la votación. Guana, por ejemplo, podía repartir dos puntos a cuatro habitantes en lugar de la distribución tradicional de tres, dos y uno, lo que le daba la posibilidad de proteger a sus aliados y controlar parcialmente quién quedaría en la placa de nominación. Por su parte Shiky podría duplicar el valor de sus votos, añadiendo otra capa de estrategia para favorecer o equilibrar resultados dentro del grupo.

Por su parte, los exintegrantes del cuarto Noche, Aldo de Nigris y Abelito, contaban con ventajas defensivas que les ayudaban a reducir el riesgo de nominación de sus compañeros.

Aldo podía anular un voto de tres puntos y eligió quitárselos a Dalilah Polanco, mientras que Abelito restaba puntos del total recibido por Mar. Estas herramientas, combinadas con la estrategia individual de cada participante, determinaron que al final todos los miembros del cuarto Día quedaran en la placa frente a un solo representante del cuarto Noche, evidenciando cómo los beneficios dorados podrían cambiar radicalmente el rumbo de la competencia.

