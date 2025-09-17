Aldo de Nigris se entera que Alexis Ayala le dio seis votos en la próxima nominación: ¿El regio se molestó?

Durante la esperada “Noche de cine” en La casa de los famosos México 2025, se vivió un momento tenso y revelador: Aldo de Nigris descubrió en pantalla que Alexis Ayala lo había nominado con seis puntos, convirtiéndolo en uno de los posibles sentenciados para la próxima eliminación. Ante esto, ¿cómo reaccionó el influencer regio?

Aldo de Nigris es el sexto habitante confirmado de “La casa de los famosos México” / La casa de los famosos México Facebook

¿Qué pasó en “La cabina de las tentaciones” con Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

Posterior a la prueba del líder de esta semana en La casa de los famosos México, que ganó Abelito, hubo una dinámica nueva en esta temporada, llamada “La cabina de las tentaciones”, un momento que ya había sido parte de otras temporadas en el reality, por ejemplo en la versión “All-stars” de Telemundo. ¿De qué trata?

En dicha dinámica, un habitante de “La casa”, llega a una cabina y dentro de ella hay algún familiar, alguna ventaja o algo que represente mucho para él, pero para poder acceder a ese beneficio, tiene que cumplir con algún reto, nominarse, darse puntos de nominación o dárselos a alguien más.

En este caso, Alexis Ayala acudió a “La cabina de las tentaciones”, dentro de ella estaba Cinthia Aparicio, su actual esposa. Al acudir al confesionario, “la Jefa” le dijo que si quería convivir cinco minutos con su esposa, él tenía que decidir si darle seis votos en contra en su próxima nominación a Aldo de Nigris o a Aarón Mercury, ya que Abelito ya era líder de la semana.

De manera inmedianta, Alexis Ayala decidió que Aldo de Nigris sería su respuesta, argumentando que De Nigris “Está muy fuerte” (con el público) , así que el influencer regio arrancará con seis votos en la nominación de este miércoles 17 de septiembre. En redes, muchos lo consideraron traición, algunos otros respaldaron su decisión.

Tal vez te interese: ¿Elaine Haro ama a Aarón Mercury? Tras salir de ‘La casa de los famosos México’ dice: “Sentí una conexión”

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio en La cabina / ViX

¿Cómo reaccionó Aldo de Nigris al enterarse que Alexis Ayala le dio seis votos en La casa de los famosos México?

La sorpresa se dio en la tradicional “Noche de cine” en La casa de los famosos México, pues mostraron el momento en el que Alexis Ayala decide al habitante que tendrá seis votos en contra en la siguiente nominación.

La reacción de Aldo de Nigris, al enterarse que él fue el elegido por Ayala, lejos de ser explosiva, fue medida y tranquila. Frente al resto de los habitantes, y cara a cara con el propio Ayala, Aldo simplemente dijo:

“Chin*n, así era, así era… Estuvo ching*n” Aldo de Nigris

A pesar de la tranquilidad mostrada por Aldo, en redes sociales comentaron que se veía un tanto desconcertado, en otras palabras “agüitado”. En comentarios, podían leerse los siguientes puntos de vista:



“Aldo no puede evitar el gesto de bajón, aunque diga que no”,

"¿Qué pex? La tentación es más fuerte que la lealtad!!” y

“Aldo no hubiera sacrificado al equipo... pero qué le queda”.

Lee: Exnovia de Aldo de Nigris responde a Poncho de Nigris tras polémico comentario en su contra

¿Por qué Aldo de Nigris y Shiky pelearon en La casa de los famosos México?

Además de la “Noche de cine” en La casa de los famosos México, otro momento llenó de emotividad al programa. El día de ayer, hubo una dinámica de “Congelados”, Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, ingresó a la casa para sorprender a su nieto. La emoción fue tanta que el exfutbolista rompió en llanto, rodeado de inmediato por varios de sus compañeros, quienes se unieron a él en este conmovedor encuentro.

No obstante, no todos compartieron la celebración. Participantes como Shiky, Dalilah y Guana optaron por mantenerse al margen, sin acercarse al grupo que consolaba a Aldo. Esta actitud fue percibida por ellos mismos como una especie de exclusión, y Shiky no dudó en expresar su molestia abiertamente frente a todos los habitantes.

“Danos la mano a nosotros también, no somos perros... No os cerréis, se siente muy feo” Shiky

El ambiente se tornó tenso de inmediato. Aunque aún visiblemente emocionado por la visita de su abuela, Aldo intentó calmar los ánimos y pidió que evitaran discutir en un momento tan emotivo, subrayando con serenidad que “no era el momento para esas cosas”. Finalmente, cuando Aldo se juntó con sus compañeros del extinto “team Noche”, señaló lo siguiente:

“Es súper egoísta. Aunque estés afuera, se habló poquito y ya... A mí lo que me enojó es que siguió dándome vueltas. Imagínate las emociones, acaba de venir un familiar y el otro haciendo p*do de una m*da. Hay un respeto... se tiene que respetar” Aldo de Nigris

En redes las cosas están divididas, algunos argumentan que en efecto, parecía un tipo de rechazo a los compañeros de Día, mientras que otros señalaron que era un momento en el que De Nigris debía decidir con quien compartirlo.

Lee: Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, explota vs ‘Guana’ ¡Lo tachó de hipócrita! ¿Cuál fue la razón?