Poncho de Nigris explota contra Wendy Guevara por “tirarle c*ca” a Aldo en La casa de los famosos México 2025

La tensión rumbo a la final de La casa de los famosos México 2025 está más candente que nunca. En medio de la expectativa por quién se llevará el triunfo en esta tercera edición del reality show, surgió un enfrentamiento inesperado: Poncho de Nigris reclamó directamente a Wendy Guevara por los comentarios que ha lanzado contra su sobrino Aldo de Nigris. El reclamo se dio en un en vivo que rápidamente se viralizó en redes sociales y encendió el debate entre fans.

Aldo de Nigris y Poncho de Nigris / IG: @ponchodenigris / @aldotdenigris

¿Por qué Poncho de Nigris acusó a Wendy Guevara de atacar a Aldo en La casa de los famosos México 2025?

La bomba explotó durante una videollamada en vivo, donde Poncho de Nigris encaró a Wendy Guevara por sus constantes comentarios negativos hacia Aldo de Nigris, quien sigue en competencia en La casa de los famosos México. El empresario no se anduvo con rodeos:

“¡Qué gacha!, Wendy. Ya te he visto, ¡qué gacha! Para todo el fandom de Aldito, que le andas tirando c*ca, ya vi que le andas tirando. No, ya te la bañaste, ya te vi en los en vivos”. Poncho de Nigris

Poncho entro a La casa de los famosos México junto a su sobrino Aldo de Nigris / Captura

La influencer, ganadora de la edición 2023 del reality, no se quedó callada y le respondió con sarcasmo:

“Ay, ¿y tú crees que les tengo miedo o qué? No sé a quién le tire más el fandom de Aldito, si a mí o a ti”. Wendy Guevara

Además, Wendy advirtió que Dalilah Polanco “se está haciendo muy fuerte” dentro de la casa, lo que podría cambiar el rumbo de la competencia. Poncho, por su parte, insinuó que la producción está “nivelando” a los participantes para generar más drama.

Poncho De Nigris le reclama a Wendy Guevara por retirarle apoyo a Aldo. pic.twitter.com/toh7XzJ1pn — Juan (@DeTodoUnPoco677) September 16, 2025

¿Wendy Guevara ataca a Aldo de Nigris por estrategia dentro de La casa de los famosos México 2025?

En medio del reclamo, Wendy Guevara aseguró que todo lo que dice en las galas está previamente indicado por la producción: “Obviamente yo recibo órdenes”, confesó Wendy.

“Hoy vamos a hablar de tal cosa, hoy vamos a esto”. Wendy Guevara

Poncho no dudó en señalar que él y el fandom de Aldo están haciendo “el movimiento” para llevarlo a la final, mientras Wendy insistió en que “al final ganará el mejor” y entendía la postura de Poncho y aunque ella es amiga del regiomontano debía ser neutra.

Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Hay favoritismo en La casa de los famosos México? Usuarios reaccionan al video

El video de la discusión entre Poncho y Wendy se volvió viral y desató una ola de comentarios en redes sociales. Muchos usuarios coincidieron en que la producción de La casa de los famosos México está favoreciendo a ciertos participantes y atacando al cuarto Noche, conformado por Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras y Abelito.

“Y no nada más a Aldo (atacan), también a Aarón y Alexis”, escribió un usuario en Twitter.

“Se la pasa tirándole a Alexis también y qué bueno que se lo dijo Poncho, ¡es evidente que los conductores están direccionados!”, comentó otro.

Algunos defendieron a Wendy, asegurando que sólo está cumpliendo con su trabajo como panelista, mientras otros creen que Poncho sabe perfectamente cómo se maneja la producción, ya que él también fue parte del show en la edición pasada.

“Pues ambos tienen razón, él sabe cómo funciona y Wendy tiene que hacer su chamba”, opinó una seguidora.

“Poncho sabe muy bien cómo es la producción con tal de generar morbo”, agregó otro.

Poncho de Nigris y Wendy Guevara / IG: @ponchodenigris / @soywendyguevaraoficial

¿Quién ganará ‘La casa de los famosos México 2025' según la IA?

Con la gran final de La casa de los famosos México cada vez más cerca, los fans están más divididos que nunca y desde el primer día del reality, comenzaron las especulaciones sobre quién podría coronarse como el ganador de esta edición. Tal como ocurrió en temporadas pasadas con Wendy Guevara, ahora muchos usuarios han recurrido incluso a herramientas como la Inteligencia Artificial (IA) para intentar predecir quién brillará en la final de 2025. La conversación digital está encendida, y todos quieren saber si Aldo, Dalilah o Abelito se llevará el premio.

Según ChatGPT, que analiza tendencias de votación, encuestas en redes sociales y comportamiento del público, Aldo de Nigris sigue siendo el más constante entre los favoritos. Aunque Dalilah Polanco ha repuntado con fuerza y Abelito no se queda atrás, el panorama aún es incierto. Los finalistas se siguen moviendo, pero si algo ha quedado claro es que Aldo de Nigris no ha soltado el lugar privilegiado que ocupa en el corazón del fandom.