Productores de teatro se disputan a Ninel Conde y Abelito tras La casa de los famosos México 2025

En las últimas semanas, el fenómeno televisivo de La casa de los famosos México ha dado mucho de qué hablar, no solo por las polémicas dentro del reality, sino también por lo que ocurrirá con sus participantes al terminar la competencia. Entre ellos, dos nombres han despertado gran interés en la industria del entretenimiento: Ninel Conde y Abelito, quienes ya son buscados por reconocidos productores de teatro para integrarlos a sus nuevos proyectos.

Aunque ambos tuvieron un inicio prometedor dentro de la casa, su dinámica cambió cuando quedaron en equipos distintos. A pesar de ello, sus trayectorias individuales dentro de la realidad han sido tan llamativas que ahora varias producciones desean aprovechar su popularidad para llenar butacas en próximos estrenos.

Te puede interesar: Exnovia de Aldo de Nigris responde a Poncho de Nigris tras polémico comentario en su contra

Abelito cuestiona a Ninel Conde si se hecha flatulencias en ‘La casa de los famosos México’ 2025 / YT

¿Por qué los productores de teatro quieren a Ninel Conde y Abelito?

La participación de Ninel Conde y Abelito en La casa de los famosos México ha generado una enorme exposición mediática. La cantante, conocida como el “Bombón Asesino”, sorprendió al público al colocarse en el tercer lugar de la competencia, mientras que Abelito, integrante del “team Noche”, todavía permanece en la recta final del programa.

Ese nivel de visibilidad se ha convertido en ambos en apuestas seguras para el teatro comercial, donde la popularidad de los artistas suele traducirse en boletaje vendido. Por ello, los productores ya han levantado la mano para tenerlos en sus elencos, siendo Alex Gou el primero en confirmar que incluirá a Conde y Abelito en la nueva versión del ‘Tenorio Cómico’, una obra que históricamente ha reunido a figuras mediáticas de gran alcance.

Te puede interesar: Critican a Alexis Ayala por “ningunear” a Elaine Haro tras su eliminación: “Somos la manada original”

Elenco de la obra Tenorio cómico / Facebook

¿Qué proyectos tienen en puerta Ninel Conde y Abelito después de La casa de los famosos México?

El anuncio de Alex Gou ha sido apenas el inicio. Se sabe que otros productores también están interesados en negociar con ambos artistas, quienes al concluir la realidad podrían tener una agenda cargada de compromisos teatrales.

En el caso de Ninel Conde, no es la primera vez que incursiona en el teatro musical y de comedia, pues ya ha formado parte de puestas en escena en años anteriores. Sin embargo, su regreso a este formato llega en un momento clave, cuando su nombre vuelve a estar en tendencia gracias al reality.

Por otro lado, Abelito representa un atractivo distinto. Como influencer y creador de contenidos digitales, su presencia en el teatro sería una apuesta para captar al público joven que lo sigue en redes sociales. La estrategia parece clara: combinar la experiencia y el reconocimiento de Ninel con el carisma fresco de Abelito.

Te puede interesar: Familia de Facundo en riesgo tras su paso por La casa de los famosos México: “intento de... atrocidad”

Buscan cancelar a Abelito por un “gesto obsceno” en La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Cuándo es la final de La Casa de los Famosos México ?

La gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos México se llevará a cabo el domingo 5 de octubre de 2025, siendo este el día en que se revelará quién será el ganador del reality tras diez intensas semanas de competencia. El evento concluirá una convivencia de 70 días dentro de la casa, con transmisiones en vivo tanto por las Estrellas como por ViX a las 8:30 pm hora del centro de México.

Estos son los participantes que siguen dentro de La casa de los famosos México rumbo a la final, tras la eliminación pasada del día 14 de septiembre:



Alexis Ayala

Mar Contreras

Dalílah Polanco

Guana

Aldo de Nigris

Aarón Mercury

Abelito

Shiky Clemente

Te puede interesar: La casa de los famosos México 2025: ¿Quién ganó la prueba del líder hoy lunes 15 de septiembre?