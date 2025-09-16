Familia de Facundo en riesgo tras su paso por La casa de los famosos México: “intento de... atrocidad”

La casa de los famosos México genera muchas emociones dentro y fuera del reality. El público llega a empatizar con algunos participantes, pero a otros le tiran hate en las redes sociales debido a comportamientos o actitudes que no les parecen. En esta tercera temporada, Facundo pasó de ser uno de los favoritos al más odiado.

Facundo y Delia García, revista / Redes sociales

¿Cómo intentaron extorsionar a la familia de Facundo?

Mientras él se encontraba encerrado, su novia, Delia García, aseguró haber recibido varias amenazas. También se dijo que en una ocasión una patrulla llegó a la casa del conductor, pero no se dieron más detalles al respecto. Ahora Facundo nos revela que las amenazas no solo fueron mensajes en las redes: “Se trató de un conflicto, un intento de extorsión o no sé qué haya sido. No sé de dónde viene”.

Delia García, revista / Redes sociales

“Resulta que llegó una persona a donde yo vivo a preguntar algo. Entonces, de ahí sacaron el teléfono de la señora que trabaja con nosotros. Le marcaron para decirle que necesitaban mi colección de relojes, pero como ni tengo, ella no entendía. Le dijeron que tenía que pagar un seguro, y que como yo estaba en La casa, ella tenía que hacerlo, que yo ya sabía”.

“Obvio fue alguien que conocía mi dirección y que sabía que estaba encerrado en el programa. La empleada se comunicó con Delia y ella con la mamá de mis hijos, Esmeralda, quien fue a la casa y les ayudó a resolverlo. Fue un intento fallido de atrocidad. Me doy cuenta de que esta Casa mueve muchas energías y no todas son buenas. Me sorprende, pero es mi culpa por prestarme a esto”.

Te puede interesar: Así es la lujosa mansión de Facundo: ¡terraza con jardín aromático, sauna y cine en casa!

Facundo, LCDLFM, revista / Redes sociales

¿Por qué Facundo se ganó el odio de los televidentes?

Expresó su molestia porque Aarón Mercury come con likes ”.

”. En una de las fiestas semanales provocó que Aldo cayera , lo cual pudo haber resultado en tragedia.

, lo cual pudo haber resultado en tragedia. Realizó comentarios ácidos y fuera de lugar sobre varios de sus compañeros.

Mira: Aarón Mercury de luto; sufre dolorosa pérdida en La casa de los famosos México, ¿saldrá del reality?

Facundo en LCDLFM, revista / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Valentina, hija de Facundo, al hate recibido en redes sociales?

La hija mayor de Facundo, Valentina, pidió en reiteradas ocasiones que parara el hate contra su papá. Esto le partió el corazón al conductor: “Le pedí perdón a mi familia por haberlos metido en esto. Creo que entienden que parte de mi motivación para entrar fueron ellos. Entonces fue un: ‘Ya estamos a mano: Tú hiciste esto por nosotros, y por eso nos tocó la lluvia de odio’”.

Cuando se refiere a que él entró al reality por sus hijos, habla de que, además de que lo animaron, también lo hizo para solventar gastos, ya que 2 estudian en el extranjero: “Me habían ofrecido entrar a la primera y segunda temporadas, pero les había dicho que no. Sin embargo, en esta no solo me llegaron al precio, sino que me llegó la necesidad. Mi aspiración no era ganar los 4 millones de pesos, sino ponerme otra vez en el radar de las marcas, del público, y volver a figurar para aprovechar estar de moda y revivir mi imagen”.

“Me preocupa mucho que la gente se tome tan en serio un reality. Me deprime un poco que la banda sea tan violenta. A la gente le encanta tener un ídolo y verlo crecer, pero les gusta más verlo caer, y si no cae, le tienen que mover el tapete para destruirlo. Hay mucha mala vibra”.

“El hecho de que la gente te esté diciendo esas cosas (amenazas) genera gran malestar. No necesitan venir a golpearte para lastimarte. Yo medio lo entiendo, pero mi familia tiene que estar viviendo la inconsciencia de la gente que no comprende que solamente es un programa y ya”.

Mira: ¿Facundo va a ser papá otra vez? Revela que quiere bebé con su novia Delia tras La casa de los Famosos México

Valentina, hija de Facundo, revista / Redes sociales

¿Facundo se arrepiente de participar en La casa de los famosos México 2025?

A pesar de la ‘funa’ que recibió en redes, Facundo espera haber logrado lo que pretendía. “Más que 15 millones de personas ven el programa, pero no creo que me odien todas ellas. Yo creo que los que me odian son los fans de otros participantes, a quienes dije que eran tontos o que no me servían en la vida”.

Facundo hace una denuncia sobre las estrategias que, según él, tienen algunos de sus excompañeros del reality: “Los familiares de algunos participantes que siguen dentro de La casa promovían que destruyeran la paz de mi familia. Se me hace muy injusto que, por querer apoyar a su ídolo, tengan que amenazar a mi novia y a mis hijos, que no tienen nada que ver. Si quieren que vengan y me lo digan a mí, pero ¿por qué se meten con ellos? No quiero decir los nombres de los participantes ni de sus familiares, pero hubo amenazas directas en X, donde decían que el día que me vieran me iban a agarrar a golpes”.

Lee: ¿Facundo confirmó infidelidad de Delia tras llamada en La casa de los famosos México? “Estaba con su amante”

Facundo y Aarón Mercury, LCDLFM, revista / Redes sociales

¿Qué broma le hizo Facundo a Aldo de Nigris en LCDLFM que molestó a Poncho de Nigris?

Uno de sus rivales fuera del programa fue Poncho de Nigris. Después de que Facundo provocara que su sobrino Aldo, cayera, el actor expresó que tenía ganas de: “Darle una v3rgu1z4”.

Facundo, broma a Aldo de Nigris, revista / Redes sociales

Facundo no piensa reaccionar ni seguirle la corriente. “Si por hacer una broma quiso entrar en esa dinámica, al que le falta amor es a él. A mí no me falta demostrar nada ni tener que agarrarme a golpes por algo que fue un chiste que para él se salió de las manos. Entiendo que, para ellos, esto es una oportunidad de figurar”.

Adrián Marcelo fue otro de sus detractores. Declaró que Facundo era un lobo disfrazado de oveja y que tuvieran cuidado con los que defendían insectos porque estaban ‘tocaditos’. El también comediante prefiere no opinar sobre lo que dijo, ya que él sí lo apoyó durante su temporada.

Lee: Mamá de Aarón Mercury enfrenta a Facundo ¡Defendió a su hijo en vivo! ¿Encontronazo?

Poncho de Nigris, revista / Redes sociales

¿Qué dijo Facundo sobre el rumor de una relación sentimental con Begoña Coto hace unos años?

Por otra parte, se revivió el rumor de que en el pasado Facundo tuvo una relación con la diseñadora Begoña Coto, con quien supuestamente engañó a su entonces esposa, Esmeralda Palacios.

Como Begoña lo apoyó en el reality, se especuló que probablemente la relación pudiera seguir, a pesar de que actualmente el conductor está comprometido con Delia García. Él desmiente los rumores: “Nunca hubo una relación más que de amistad. Si la gente le quiere poner otro título, es cosa de ellos. Mi novia la conoce. Nos hablamos por teléfono. Nos echamos mensajes. Si yo estaba dentro de La casa y ella me apoyaba es porque nos tenemos cariño, no porque seamos amantes”.

Finalmente, Facundo nos dijo que actualmente no tiene otros planes de trabajo: “Lo que más quiero es regresar a entender mi vida. Tengo unas competencias que me entusiasman mucho. Ya fue mucha intensidad y me merezco un descanso”.

Lee: Facundo habla de la broma a Aldo de Nigris durante fiesta en La casa de los famosos México, ¿se arrepintió?

Facundo y Begoña Coto, revista / Redes sociales

¿Quién es Facundo y cuál es su trayectoria?

Es actor, comediante y conductor de televisión.

Debutó en 1995 en diferentes programas. En 2000 condujo Toma libre , pero saltó a la popularidad en 2002 al concursar en la primera temporada de Big Brother VIP y quedar en segundo lugar.

, pero saltó a la popularidad en 2002 al concursar en la primera temporada de Big Brother VIP y quedar en segundo lugar. Fue uno de los conductores del programa de radio Yapárate!

En 2005 inició su programa Incógnito y en 2013 Turnocturno.

En 2017 se cambió a TV Azteca y participó en La isla, donde obtuvo el segundo lugar . También condujo Mi pareja puede.

. También condujo Mi pareja puede. En 2022 regresó a Televisa para la emisión ¿Cuál es el bueno?

También realizó doblaje.

Tal vez te interese: Maxine Woodside estalla por eliminación de Facundo en La casa de los famosos México ¿Ya estaba pactado?

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.