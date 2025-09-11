¿Facundo va a ser papá otra vez? Revela que quiere bebé con su novia Delia tras La casa de los Famosos México

Facundo, uno de los conductores y comediantes más reconocidos de la televisión mexicana, sorprendió al revelar si desea convertirse nuevamente en padre, ahora al lado de su prometida Delia. Sus declaraciones llegan después de su participación en La casa de los famosos México, donde fue el sexto eliminado de la competencia.

Te puede interesar: Alexis Ayala intentó quitarse la vida antes de La casa de los famosos México: ¿Por qué lo hizo?

Facundo / Redes sociales

¿Facundo realmente quiere tener un bebé con Delia García, su novia?

Facundo, exhabitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Méxicoo fue cuestionado directamente sobre sus planos de futuro ahora que está comprometido con Delia García. Ante esto, Facundo respondió que sí tiene la ilusión de convertirse en papá nuevamente y que está dispuesto a intentarlo junto a su pareja.

“Yo digo que lo intentamos mucho a ver qué pasa, yo lo voy a intentar hasta el cansancio” Facundo

La confesión llamó la atención de sus seguidores, ya que el conductor es padre de tres hijos de su relación con Esmeralda Palacios y siempre había sido claro respecto a que la vasectomía era una decisión definitiva en su vida. Sin embargo, sus planes con Delia parecen haber cambiado su perspectiva.

Te puede interesar: Productora de La casa de los famosos México tendría a su ‘amante’ en el reality, aseguran

Facundo y Delia García / Redes sociales y canva

¿Qué pasó entre Facundo y Delia durante La casa de los famosos México?

La relación de Facundo y Delia también estuvo en el centro de la polémica durante el reality show. En una dinámica en la que el conductor podía hacer una llamada a cambio de 30 mil pesos, Facundo decidió comunicarse con su prometida, pero la primera llamada fue contestada por un hombre, lo que encendió inmediatamente los rumores de infidelidad.

Ante la incertidumbre, el conductor volvió a marcar y logró hablar con Delia, aunque la interacción fue criticada por algunos seguidores, quienes señalaron que la joven se mostró distante y poco afectuosa con él.

Pese a los comentarios, Delia García aclaró públicamente que su relación con Facundo sigue firme y que está completamente comprometida con él. Negó de manera contundente los rumores de infidelidad y aseguró que, a pesar de la distancia durante el programa, siempre mantuvo su lealtad hacia el comediante.

Te puede interesar: Mar Contreras devastada; enfrenta triste pérdida en La casa de los famosos México, confiesa estar de luto

Facundo llamada a su novia en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Cuándo se casarán Facundo y Delia?

Además de los planes de tener un hijo, Facundo confirma que ya está comprometido y que la boda con Delia es un hecho. Aunque no reveló la fecha exacta de la ceremonia, sí expresó que ambos están preparando los detalles para dar el siguiente paso en su relación.

El conductor, que se ha mantenido vigente en la televisión y en el mundo digital, compartido que este compromiso representa un nuevo comienzo en su vida personal.

Mientras tanto, los seguidores de Facundo continúan atentos a cada declaración que ofrece, ya sea sobre su paso por La casa de los famosos México o sobre los momentos más íntimos de su relación con Delia.

Te puede interesar: La casa de los famosos México 2025: Estos son los nominados hoy miércoles 10 de septiembre

Facundo anunció su compromiso en La casa de los famosos México 2025. / Instagram: @facundo

¿Cuántos hijos tiene Facundo y quiénes son?

Facundo es padre de tres hijos fruto de su relación anterior con Esmeralda Palacios, con quien estuvo casado durante varios años. El conductor y comediante ha compartido en diferentes entrevistas y publicaciones en redes sociales que sus hijos son una parte fundamental de su vida. Sus hijos son:



Su hija mayor, Valentina Gómez quien tiene tiene alrededor de 22 años y estudia Genética en Madrid, mostrando en redes su cercanía con su padre.

La segunda, Mila Gómez Palacios quien tiene 20 años, le gusta la charrería y comparte intereses en naturaleza y viajes.

Y su tercer hijo, quien es menor de edad pero mantiene una relación cercana con Facundo y también aparece en algunos contenidos familiares en redes.

Te puede interesar: Yetus revela que su ultima pelea con Aldo de Nigris: “me iba a soltar un madrazo” ¿no hay reconciliación?