Mar Contreras devastada; enfrenta triste pérdida en La casa de los famosos México, confiesa estar de luto

“La casa de los famosos México” continúa sorprendiendo a sus seguidores con giros inesperados que ponen a prueba la convivencia de sus habitantes. En los últimos días, uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por Mar Contreras, quien se mostró afectada tras el cierre definitivo del cuarto Noche. La actriz no dudó en expresar frente a las cámaras sus sentimientos, revelando que esta pérdida la dejó casi en “luto”.

¿Por qué cerraron el cuarto Noche en La casa de los famosos México?

El pasado 8 de septiembre, “el Guana”, encargado de decidir la dinámica de los cuartos en La casa de los famosos México, se encontró con la moneda del destino y como privilegió tenía que elegir cuál cuarto sería cerrado.

“El Guana” tomó la determinación de cerrar de manera definitiva el cuarto Noche. Esta acción no solo implicó la pérdida de un espacio físico, sino también el fin de un lugar simbólico que representaba seguridad y unión para los participantes del cuarto Noche, quienes tuvieron que mudarse al cuarto Día, cuyo nombre cambió cuarto Eclipse.

El Guana cambia de cuarto en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Por qué Mar Contreras está de luto en La casa de los famosos México?

A primera hora del 9 de septiembre, Mar Contreras habló frente a las cámaras sobre su sentir ante el cierre de cuarto ‘Noche’ en La casa de los famosos México. Confesó que mudarse al cuarto Día le resultó extraño y que vivir sin el cuarto Noche representa un duelo.

“Sí es una pérdida, es como un luto en este micro mundo donde tu cuarto puede ser tu fuerte, tu lugar seguro”, dijo muy conmovida.

Mar Contreras también reconoció que este tipo de cambios desequilibran, pero que es necesario sobreponerse y aprender a controlar las emociones.

Mar Contreras habla sobre la enfermedad que le arrebató a integrantes de su familia / Captura de pantalla

¿Cómo reaccionó el cuarto Noche al cierre de esta habitación en La casa de los famosos México?

Aunque la noticia fue un golpe para todos, Mar Contreras destacó que el team ‘Noche’ no se dejará vencer.

“Por más que quieran desequilibrar o romper esta historia, al contrario nos vamos a fortalecer más porque esta manada empezó junta y terminará junta”, señaló Mar Contreras.

Cabe mencionar que Alexis Ayala, Abelito, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Aarón Mercury y Elaine Haro se despidieron del cuarto Noche con una especie de ritual en el que no solo agradecieron al espacio, sino que también reafirmaron que, pese a perder la habitación, lo que realmente los une es la familia que han formado dentro del reality.

“Te mostramos que un cuarto es la familia que llevamos, que somos; fueron muchas noches, 44 días”, expresó Abelito con nostalgia.

