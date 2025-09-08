La casa de los famosos México 2025: ¿Quién ganó la prueba del líder hoy 8 de septiembre y qué cuarto cerró?

Hoy lunes 8 de septiembre es un día de sorpresas en ‘La casa de los famosos México 2025’, pues no solo se dará a conocer al nuevo líder de la semana, sino que también uno de los cuartos (Noche o Día) cerrará de forma definitiva, inaugurándose así una nueva habitación.

¿Por qué uno de los cuartos de ‘La casa de los famosos México 2025’ cerrará de forma definitiva?

Durante la más reciente gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’, se dio a conocer que quien encuentre la moneda del destino podrá decidir qué cuarto cerrará de manera definitiva y el público podrá decidir el nombre de la nueva habitación.

“Uno de los habitantes decidirá cuál de los cuartos (día o noche) se cerrará y el público decidirá el nombre del nuevo cuarto. Esta moneda del destino mañana lo va a decidir todo y ¿se cerrará Noche? ¿se cerrará Día? Eso va a depender de quién encuentre esta moneda”, dijo la conductora Galilea Montijo.

Recordemos que, actualmente, los cuartos están divididos de la siguiente forma:

Cuarto Día:

Shiky

El Guana

Dalilah Polanco

Cuarto Noche:

Alexis Ayala

Mar Contreras

Abelito

Elaine Haro

Aarón Mercury

Aldo de Nigris

¿En qué consistió la prueba del líder hoy 8 de septiembre en ‘La casa de los famosos México’ y quiénes fueron los finalistas?

Para la prueba del líder de hoy, 8 de septiembre, en ‘La casa de los famosos México 2025’, los habitantes se dividieron en grupos de tres para montar unos caballos de juguete; aquel que pudiera cabalgar más rápido se convertiría en finalista. Así quedaron los grupos:

Primer grupo:

El Guana

Alexis Ayala

Shiky

Segundo grupo:

Abelito

Aarón Mercury

Dalilah Polanco, quien, debido a su lesión mandó a Elaine Haro en su representación.

Tercer grupo:

Mar Contreras

Aldo de Nigris

Elaine Haro

Tras una larga competencia, los tres finalistas por el liderazgo de la semana 7 de ‘La casa’ fueron:

El Guana

Aldo de Nigris

Abelito

¿Abelito hizo trampa en la prueba del líder en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Si bien muchos se alegraron de que Abelito se convirtiera en uno de los finalistas por el liderazgo de La casa de los famosos México, algunos internautas lo han acusado de haber “hecho trampa”.

Y es que, a través de redes sociales, ha circulado un video en el que, según muchos usuarios, el marcador que registraba las cabalgatas que hacía el influencer seguía funcionando, a pesar de que él había dejado de moverse.

Los detractores aseguran que esta supuesta “trampa” lo posicionó como uno de los finalistas y hasta teorizan que él podría ser el próximo líder. Por otra parte, algunos fans defendieron a Abelito, afirmando que había ganado de forma justa. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“¿Y siguió marcando aún cuando ya no se movía más? Me huele a fraude”

“Muy raro que él casi ni lo movía y seguía marcando, ¿no?”

“Tuvo ventaja”

“Y si fuera trampa, ¿qué? Ya se lo merecía”

“Será el próximo líder”

“Abelito, ya te tocaba”

“Más trampas, ya no me sorprende”

¿Qué habitante se convirtió en el líder de la semana hoy, 8 de septiembre, y cuál fue el cuarto que cerró?

La gala para definir al nuevo líder de ‘La casa de los famosos México’ se realizará hoy 8 de septiembre, a las 10: 30 pm. Y se podrá ver por el Canal 5, así como por la plataforma de VIX.

Información en desarrollo…

