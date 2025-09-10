La casa de los famosos 2025: Facundo, sexto eliminado, hace ‘desplante’ a la prensa y lo revientan en redes

El conductor Facundo se encuentra en medio del ojo público luego de convertirse en el sexto eliminado de La casa de los Famosos México. Tras haber perdido en el carrusel frente a Aarón Mercury el domingo pasado, el también presentador de Ya párate acudió este martes a las instalaciones de Televisa San Ángel para cumplir con las entrevistas que le corresponden por contrato.

A su salida de la televisora, varios reporteros de espectáculos lo esperaban para obtener sus primeras declaraciones sobre lo vivido en el reality. Sin embargo, la escena no terminó como muchos esperaban. ¿Hizo desplante? Aquí te contamos todos los detalles.

Facundo / Redes sociales

¿Por qué se dice que Facundo, sexto eliminado de La casa de los famosos México, le hizo un desplante a la prensa?

A su salida de Televisa San Ángel, la tarde del pasado martes, varios reporteros de espectáculos aguardaban para obtener reacciones de Facundo sobre su paso por La casa de los famosos México. El conductor salió rápidamente a bordo de una camioneta blanca conducida por su prometida, Delia García.

Este comportamiento fue percibido como un desplante, ya que no ofreció entrevistas ni respondió a los cuestionamientos, a diferencia de la mayoría de los eliminados que suelen aprovechar este espacio para compartir sus experiencias. El momento se viralizó rápidamente en videos y redes sociales, generando cientos de comentarios críticos sobre su actitud.

Cuando el vehículo se detuvo unos instantes para que Facundo se tomara una foto con un seguidor, los periodistas aprovecharon para cuestionarlo sobre su eliminación y su opinión de otros participantes. Sin embargo, el conductor dijo que no podía, y gritó un breve “bien” cuando le preguntaron cómo se la había pasado, para después continuar su camino sin más palabras.

Este momento los internautas catalogaron la acción como un desplante hacia la prensa, ya que en ningún momento se detuvo a dar entrevistas ni respondió a los cuestionamientos, pese a que la mayoría de los eliminados del reality suelen aprovechar este espacio para compartir sus impresiones.

Facundo / Redes sociales

¿Qué dijo Facundo sobre Alexis Ayala y su juego en La casa de los famosos México?

Minutos antes de ingresar de Televisa San Ángel, Facundo fue abordado en exclusiva por el periodista Edén Dorantes. La pregunta central fue sobre Alexis Ayala, participante que sigue dentro de La casa de los famosos México, y quien recientemente había declarado que veía a Facundo como un gran competidor dentro del reality.

El conductor respondió de manera breve pero directa: “Me da igual lo que diga Alexis”. Con esta frase, Facundo dejó claro que no planeaba dar mayor importancia a los comentarios de su compañero y prefirió no profundizar en el tema.

Esta declaración se suma a una serie de roces que ambos protagonizaron durante su estancia en la casa. Uno de los momentos más tensos ocurrió tras la salida de Priscila Valverde, cuando Facundo cuestionó a Alexis por su reacción irónica hacia la exhabitante, generando un fuerte intercambio verbal entre ambos. Además, en la postgala transmitida por ViX, Facundo criticó abiertamente el liderazgo de Alexis en el llamado cuarto Noche. Señaló que el actor había logrado influir de manera determinante sobre los más jóvenes de su grupo, al grado de convertirlo en una especie de líder espiritual.

¿Cómo fue la eliminación de Facundo de La casa de los famosos México?

Facundo se convirtió en el sexto eliminado de La casa de los famosos México tras enfrentarse en la dinámica de la puerta giratoria contra Aarón Mercury. El público decidió que fuera el conductor quien abandonara el reality, poniendo fin a su participación dentro de la casa más famosa del país.

Su salida ocurrió el pasado domingo 6 de septiembre, en una gala que generó gran expectativa debido a la tensión entre los nominados. Aunque contaba con una sólida base de seguidores, Facundo no logró superar el apoyo que recibió Aarón Mercury, uno de los integrantes más jóvenes de la competencia.

Desde entonces, Facundo ha tenido que cumplir con diversos compromisos de promoción. Estas actividades incluyen entrevistas en diferentes medios de comunicación, donde comparte su experiencia dentro del reality, aunque su actitud en algunos encuentros con la prensa ha generado controversia.

