Productora de La casa de los famosos México tendría a su ‘amante’ en el reality, aseguran

En medio de la polémica y los rumores que rodean a “La casa de los famosos México”, la productora Mónica Noguerón protagoniza nueva controversia luego de que Karlita ‘la Santera’, colaboradora de Javier Ceriani, revelará que Rosa María Noguerón, productora es creyente de la santería y no solo eso sino que, presuntamente, tiene un romance secreto con uno de los habitantes del reality. ¿Será?

¿Quién es el presunto amante de la productora Mónica Nogueron en La casa de los famosos México?

Durante la charla con Javier Ceriani, Karlita “la Santera” lanzó una serie de declaraciones sobre el presunto amante de la productora de La casa de los famosos México.

“Este personaje entró de la nada y está muy tranquilito. Hay alguien dentro de ‘La casa de los famosos México’ que tiene que ver con la productora en el medio sentimental, pero no la pasada ni la antepasada, sino la actual”, afirmó.

Javier Ceriani, sorprendido, le preguntó: “No lo puedo creer, ¿cuando ella va a hacerse el ritual, ahí se ven cosas?”, a lo que Karlita respondió: “Exacto”.

La santera explicó que esta relación influye en el rumbo del participante dentro del reality:

“Lo va a hacer llegar lo más lejos posible y hasta que no termine su relación porque él venía de relaciones tormentosas. Van a empezar a estar bien, después del término de La casa de los famosos México, los vamos a ver juntos, después lo van a ver los paparazzi”. Karlita ‘la Santera’

Aunque dijo que “no es un novio oficial” y que “no figura, no sabes quién es”, terminó por dar pistas más claras. “En su momento él la llevó a hacerse sus rituales, a tomar ayahuasca, es como muy hippie y tiene que ver con una iguana”, dijo entre risas, revelando finalmente que se trataba, presuntamente, de “el Guana”.

Cabe recordar que ni Guana, ni Rosa María Noguerón han confirmado esta información. Por esta razón, lo anterior quedó puntualmente en calidad de RUMOR.

Acusan a la producción de LCDLF México por presunto favoritismo hacia “el Guana”

Lo anterior cobró fuerza luego de que , “Guana” logró por segunda semana consecutiva coronarse como líder semanal en La casa de los famosos México ,lo que le dio privilegios como dormir en la suite, salvarse de la nominación y salvar a otro habitante de la nominación.

Sin embargo, en redes sociales, los internautas comenzaron a señalar supuestas irregularidades en la prueba, asegurando que los bloques colocados por el comediante no cumplían con las instrucciones de “la Jefa” en la dinámica por la prueba del líder.

Ante esto, varios usuarios, incluyendo Poncho de Nigris han señalado que el triunfo de Guana podría estar relacionado con un presunto favoritismo de la producción hacia el actor, ahora señalado como el supuesto amante de Rosa María Noguerón.

Hasta ahora, Mónica Nogueron no ha dado declaraciones al respecto.

¿Quién es la novia actual de Luis Rodríguez ‘el Guana’?