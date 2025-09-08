Filtran supuesta teoría sobre el orden de eliminados en La casa de los famosos México: ¡ya acertó tres veces!

Algo está llamando la atención de los fans más observadores de La casa de los famosos México. Semana tras semana, un detalle aparentemente insignificante se repite en cada gala de eliminación. Aunque nadie ha confirmado nada, en redes sociales ya se habla de una posible pista que podría anticipar quién será el próximo en abandonar la competencia. ¿Será?

Lee: ¿Facundo tacha de ‘metiche’ a Mar Contreras en La casa de los famosos México? Lanza dura crítica

‘La casa de los famosos México’ 2025 / IG: @lacasafamososmx

¿Qué patrón están detectando los fans en las galas de eliminación de La casa de los famosos México 2025?

La casa de los famosos México 2025 no solo genera drama con sus habitantes, también provoca debates intensos en redes sociales. Esta vez, los seguidores del reality comenzaron a compartir una teoría que ha llamado la atención por sus coincidencias.

Todo comenzó con un video publicado en TikTok por el usuario @jsmb.12, donde se muestra un carrusel de imágenes de distintas galas de eliminación. En ellas, los nominados aparecen en fila, esperando saber quién será salvado y quién deberá abandonar la competencia. Lo curioso, según los fans, es que los eliminados siempre están colocados en la misma posición.

Mira: Tras salida de Facundo, habitantes de La casa de los famosos México explotan en fuerte pelea: “¡Auxilio!”

Usuarios en TikTok señalaron un supuesto “patrón oculto” en las eliminaciones de La casa de los famosos México 2025.

¿Cómo surgió la teoría viral sobre el orden secreto de eliminados en La casa de los famosos México 2025?

La dinámica de los domingos en La casa de los famosos México es siempre tensa: los nominados son llevados a un espacio especial llamado SUM donde, uno por uno, se van anunciando los salvados hasta llegar al eliminado de la semana. Sin embargo, según los fans, ahí se esconde una “señal”.

De acuerdo con los usuarios que apoyan esta hipótesis, todos los eliminados han ocupado una misma posición dentro de la formación: la parte superior izquierda de la fila. Esto ha generado la percepción de que se trataría de un patrón repetitivo y no de una casualidad.

Ve: ¿Adrián Marcelo explota en redes tras eliminación de Facundo en La casa de los famosos México? Así reaccionó

La inesperada salida de Ninel Conde alimentó la teoría de los fans sobre el orden secreto de eliminados.

¿Qué famosos coinciden con esta teoría de eliminado de La casa de los famosos México 2025?

Los ejemplos no tardaron en aparecer. Priscila Valverde, Ninel Conde y Mariana Botas, quienes, según esta teoría, habrían ocupado la posición señalada justo antes de ser eliminadas. Para los seguidores del reality, estas coincidencias no podían pasar desapercibidas.

La lista se amplió con la sorpresiva salida de Facundo, que terminó perdiendo frente al influencer Aarón Mercury en una de las votaciones más comentadas de la temporada. Su lugar en la formación volvió a despertar sospechas entre los internautas, quienes lo señalaron como otra “prueba” de que la hipótesis tendría fundamento.

Facundo fue el sexto eliminado de La casa tras enfrentarse a Aarón Mercury, lo que desató nuevas sospechas en redes.

Sin embargo, no todos los casos encajan. Ejemplos como los de Olivia Collins y Adrián di Monte sirven para romper con el patrón, pues ellos fueron eliminados estando en posiciones distintas, ya sea al centro o en el extremo contrario, lo que abre la duda de si la teoría es realmente sólida o solo una divertida coincidencia.

Aunque la teoría ha generado conversación y muchas comparaciones en redes sociales, es importante recordar que todo esto se basa únicamente en rumores, coincidencias y especulaciones creadas por los fans. No hay evidencia oficial que respalde estas suposiciones, y hasta ahora, la única manera legítima de eliminar a un habitante de La casa de los famosos México es a través del voto del público, como lo establece el formato del programa.