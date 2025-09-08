Tras salida de Facundo, habitantes de La casa de los famosos México explotan en fuerte pelea: “¡Auxilio!”

La eliminación de Facundo en La casa de los famosos México 2025 desató una pelea épica entre los habitantes de los cuartos Día y Noche. La tensión, la estrategia y las emociones al límite marcaron la noche, mientras una inesperada “Guerra” puso a prueba la convivencia y reveló que nadie está a salvo de la competencia.

Facundo se despide como el sexto eliminado de La casa de los famosos México. / La casa de los famosos México

¿Cómo afectó la salida de Facundo a los habitantes de La casa de los famosos México 2025?

La noche del domingo 7 de septiembre trajo consigo un giro inesperado en el reality de famosos. Tras 43 días de competencia, Facundo se despidió de ‘La casa de los famosos México’, siendo el sexto habitante eliminado dejando a los habitantes con emociones encontradas y estrategias por redefinir. La salida del conductor no solo afectó a sus compañeros, sino que encendió una serie de “conflictos “que marcaron la dinámica de los cuartos Día y Noche.

En el cuarto Noche, Alexis Ayala tomó la iniciativa y expresó un mensaje de unidad. La conversación hacia la inclusión de los integrantes del cuarto Día en futuras dinámicas, como la planeación de un “circo” o un “jaripeo”, buscando reforzar la convivencia más allá de las estrategias competitivas. “Ellos ya son tres, no hay que apartarlos. Al contrario, seguimos jugando, seguimos nominando, pero si recibimos algo no nos enganchamos. Van a estar muy vulnerables y hay que ser generosos”, señaló, en referencia a los habitantes del cuarto Día.

Abelito coincidió en que mantener la armonía y la humildad es clave: “Nos llevamos a la gente machín. Estoy bien agradecido porque se notó que no quisimos hacerlo a la suerte. Hay que mantenernos humildes, con los pies en la tierra y el corazón en la luna”, expresó.

Se filtra aundio de Alexis Ayala y la Jefa de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿La salida de Facundo desató la guerra de almohadas en La casa de los famosos México?

Tras esta charla, los habitantes de La casa de los famosos México 2025 propuso una actividad para agradecer al público por salvar a los habitantes: una guerra de almohadas. Aunque inicialmente se pensó que sería entre cuarto Noche, pronto se desató el caos con Día.

La dinámica estaba planeada para realizarse en el patio, pero Dalílah Polanco, quien recientemente sufrió un accidente que le provocó tres fisuras en el tobillo y muñeca, se encontraba en el cuarto Día, ya lista para dormir. Sin embargo, Abelito se acercó para incluirla en el juego. La esperó pacientemente mientras se “armaba” con férulas y todo, y luego se aproximó para permitirle defenderse.

Abelito y Dalílah protagonizan el inicio del caos en La casa de los famosos México.

La tensión subió rápidamente: Dalílah lanzó el primer golpe, Abelito respondió y en cuestión de minutos, la guerra de almohadas se transformó en un enfrentamiento masivo. Todos los habitantes terminaron confrontándose sin tregua.

Shiky tuvo que intervenir, gritando: “¡Deja a Frida Kahlo!”, en referencia a las lesiones de Dalílah. Mientras tanto, Aldo salió en defensa de Abelito. Lo que comenzó como un juego de agradecimiento al público, terminó convertido en un verdadero campo de batalla de almohadas.

¿La guerra de almohadas tuvo consecuencias? ¡Un cuarto de La casa de los famosos México será cerrado

Galilea Montijo anuncia el cierre de un cuarto y la llegada de uno nuevo tras el enfrentamiento.

Minutos antes de que comenzara la épica guerra de almohadas, Galilea Montijo sorprendió al público con un anuncio que promete cambiar por completo la dinámica dentro de La casa de los famosos México 2025: la llegada de un nuevo cuarto que podría alterar alianzas, estrategias y la convivencia entre los habitantes. La noticia encendió la expectativa tanto de los concursantes como de la audiencia, anticipando un giro inesperado en la temporada.

La conductora explicó que todo dependerá de la Moneda del destino, un objeto que otorgará un poder decisivo a quien logre encontrarlo. “Uno de los habitantes decidirá cuál de los cuartos, Día o Noche, se cerrará, y el público elegirá el nombre del nuevo cuarto”, detalló Galilea durante la gala de eliminación. Los panelistas coincidieron en que esta regla marcará un antes y un después en la competencia, obligando a los participantes a replantear sus estrategias y adaptarse rápidamente a nuevas alianzas y rivalidades dentro de la casa.

Sin embargo, la guerra de almohadas pone en duda como actuará La casa. ¿Qué nuevas alianzas surgirán y quién quedará al margen del juego?

