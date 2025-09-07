Wendy Guevara dice que Ninel Conde copió la personalidad de una de ‘las Perdidas’ en La casa de los famosos México

Durante su participación en el pódcast Cómplices del desmadre, Wendy Guevara habló sobre la estancia de Ninel Conde en La casa de los famosos México. La influencer dio detalles de lo que considera que habría permitido que Ninel Conde “cayera bien” entre los seguidores del programa. ¡Dijo que le copió todo a una de ellas!

Te puede interesar: Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, se burla de sus fans: “Puras marranitas”

Wendy Guevara ya había sido amenazada sobre filtrar imágenes y videos de su celular robado. / Instagram

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre Ninel Conde y Karina Torres?

En su pódcast con Nicola Porcella, Guevara explicó que Ninel Conde mostró comportamientos similares a los de Karina Torres después de que Joel, mánager del Bombón asesino, las presentara.

“Lo que pasa es que como Joel le presentó a Karina, una amiga de nosotros, como que ella entró mucho en el mood, como en un poco la personalidad de mi amiga con las palabras de ella, y toda la esencia de mi amiga la traía como Ninel la primer (sic) semana y cayo bien, yo por lo que vi en redes sociales” Wendy Guevara

La conductora agregó que, a pesar de que Ninel Conde, el Bombón asesino, adoptó características de Karina, ella no es amiga personal de la cantante ni tiene la obligación de apoyarla dentro del reality. Guevara mencionó que su grupo de amigas, incluyendo a Karina Torres, Evelyn ‘La Mamita’ Hernández, Salma y Paola Suárez, tampoco tenía la obligación de respaldar a Conde durante su participación.

Te puede interesar: ¿Los tenía Aldo de Nigris? Encuentran los chones que Mariana Botas perdió en La casa de los famosos México

Las Perdidas y Ninel Conde / Redes sociales, canva y YT: SOYWENDYGUEVARA

¿Cuál es la relación de Ninel Conde con las Perdidas?

La influencer Wendy Guevara dejó claro que la relación entre Ninel Conde y las Perdidas no es cercana. Según Guevara, Ninel Conde habría esperado contar con el apoyo del grupo, pero esto no ocurrió.

“Ella como que pensó que nosotros, ellas teníamos que apoyarla, como que pensó que iba a estar el apoyo de todas las perdidas” Wendy Guevara

Te puede interesar: Joanna Vega Biestro apoya a Mariana Botas y señala a Alexis Ayala: “sí es agresivo”

Ninel Conde y las perdidas foto / Redes sociales y canva

Ver a partir del minuto 48:12:

¿Qué ha dicho Ninel Conde de Wendy Guevara tras salir de La casa de los famosos México?

En una transmisión en vivo, luego de salir de La casa, Ninel encendió las redes al comentar que ninguna mujer había ganado el reality. Su comentario fue calificado como transfóbico, pues Wendy Guevara es una mujer trans que se coronó como el primer lugar de la primera temporada del show. Luego, la intérprete de ‘Alma Rey’ aclaró que su declaración fue sacada de contexto y acudió a una gala del programa en la que compartió cuadro con Wendy y aseguró que la respetaba y que nunca tuvo ninguna mala intención hacia ella.

Te puede interesar: Aldo de Nigris enternece con “llamada” a su familia en La casa de los famosos México, ¿como Facundo?, VIDEO