Karina Torres confirma su primera cita con el Dr Miguel tras protagonizar beso apasionado ¿Romance a la vista?

El pasado 8 de noviembre, Karina Torres —mejor conocida como la Licenciada Karina Torres— protagonizó un momento viral cuando el influencer Dr. Miguel Padilla la besó durante un evento público en Querétaro, aunque ambos aclararon que surgió como parte del show, los acercamientos han continuado.

A mediados de diciembre, Karina Torres contó en una transmisión en vivo que había recibido un arreglo floral del Dr. Miguel Padilla, quien previamente había reconocido ante sus seguidores que sí le había gustado el beso que compartió con la Licenciada Karina. Con esto, dejó a sus fans alimentando un nuevo shippeo y preguntándose: ¿habrá algo más?

¿Qué pasó entre Karina Torres y el Dr. Miguel Padilla en el evento de Querétaro?

El beso que acaparó la atención de los fans sucedió durante una presentación pública de las Perdidas, donde Karina Torres compartía escenario con Paola Suárez. De pronto, el Dr. Miguel Padilla subió al escenario y, en un gesto inesperado, se acercó a Karina para besarla frente a todos los asistentes.

Los presentes estallaron en aplausos y risas, y las cámaras no tardaron en capturar el momento que rápidamente se difundió por TikTok. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, con usuarios que celebraron la química entre ambos:



“Cañón ese beso, como la agarra de la cintura.”

“Sentí envidia de la buena.”

“El sueño de todas.”

“En la vida soy Paola cuando quiero ser Karina.”

“Esto se prendió”

Aunque algunos fans aseguraban que había “más que amistad”, Karina decidió hablar al respecto para evitar malentendidos. En una transmisión en vivo, explicó que el beso fue parte del show y que apenas ese día había conocido al doctor.

Karina Torres confirma cita con el Dr Miguel Padilla tras beso

Tras el apasionado beso y un ramo buchón, Karina Torres compartió con sus seguidores: “Les tengo una noticia: me invitó el Dr. Miguel a comer. El 15 de diciembre viene a Ciudad de México y me invitó a un restaurante pakistaní”.

También comentó: “Me gustaría irme de cara lavada, así, con mi rímel… eso sí, cambiadita”.

Entre bromas, agregó: “Miren, me mandaron esta esencia perrísima para amarrar al Dr. Miguel Padilla. Le he puesto solo dos gotas para que el doctor me mande flores”, refiriéndose con humor a unas supuestas gotas de “amarre”.

¿Quién es el Dr. Miguel Padilla, que besó a Karina Torres?

El Dr. Miguel Padilla que besó a Karina Torres, es un médico e influencer mexicano conocido por su contenido sobre salud y bienestar. Se graduó como médico y ganó popularidad en redes gracias a su estilo relajado y educativo. En Instagram supera los 2 millones de seguidores y en TikTok rebasa los 8 millones.

Durante la pandemia de 2020 se volvió aún más viral al combinar humor con información médica y compartir aspectos personales, como que “venía del barrio” y que llegó a vender tacos para costear sus estudios.

El 8 de noviembre de 2025 protagonizó un momento que acaparó la atención en redes cuando, durante un show en Querétaro, se dio un beso con Paola Suárez. El clip, publicado por ambos en TikTok e Instagram, alcanzó millones de reproducciones. Después de la escena, Padilla comentó: “Conocí a mi crush”.

