Participante de La más draga’ explota contra las Perdidas por “dar un mensaje erróneo” ¿a la comunidad trans?

Deetox Alanis, concursante de la séptima temporada de La más draga, alzó la voz para cuestionar la manera en que Wendy Guevara, Kimberly Irene y Paola Suárez, conocidas como ‘las Perdidas’, abordan públicamente temas de identidad de género. La artista tomó como referencia declaraciones previas de Wendy Guevara, quien aseguró que no le molestaba que la llamaran hombre. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos.

¿Qué dijo Deetox Alanis, participante de La más draga, sobre las Perdidas?

Deetox Alanis, concursante de La más draga 7, cuyo nombre real es Leila Celine Alanís, comenzó señalando que varias artistas trans han enviado mensajes “erróneos” a la población, incluyendo a las Perdidas. Recordó particularmente una declaración de Wendy Guevara, donde la originaria de León comentó en televisión que no le ofendía que se refirieran a ella como “hombre”.

Deetox explicó que, aunque hay quienes no se sienten afectadas por ese tipo de comentarios, existen personas trans para quienes estas expresiones tienen impacto directo en su seguridad y bienestar. Según ella, permitir públicamente que se utilicen pronombres o referencias masculinas hacia una mujer trans puede reforzar estigmas o burlas que siguen presentes en la sociedad.

La concursante de La más draga añadió que la situación no se trataba de ataques personales. De hecho, comentó que ha convivido con las integrantes del trío y que a todas las considera amables, excepto a Paola Suárez, aunque no explicó la razón. Aun así, subrayó que su crítica es sobre un tema que afecta a la comunidad trans en general.

“Hacen que se haga un retroceso, que el mundo vea que sí seguimos siendo unos payasitos que nos ponemos chi... y que nos pueden decir como quieran... y no, somos mujeres o son hombres, y punto” Deetox Alanis

Deetox Alanis habló sobre las Perdidas / Instagram @michelomar

¿Por qué surgió la crítica de Deetox Alanis hacia Wendy Guevara?

La molestia de Deetox se originó luego de recordar distintas ocasiones en las que Wendy Guevara aseguró públicamente que no le incomoda ser referida en masculino, ya que ella se identifica como “chica transexual” y ha mencionado que nunca ha afirmado ser mujer.

Por ejemplo, uno de los momentos más recientes ocurrió durante una polémica con Alfredo Adame. El actor compartió un mensaje en redes sociales por el día del Hombre usando una imagen de Wendy. Ella respondió explicando nuevamente que no le afecta el tratamiento en masculino, reiterando que no se considera mujer, sino una persona transexual.

Este tipo de declaraciones ha generado múltiples debates. Por un lado, están quienes consideran que Wendy expresa su vivencia personal; por otro, personas como Deetox señalan que estos mensajes pueden ser tomados como una licencia para que el público general use términos o pronombres sin considerar el impacto que pueden tener en otras mujeres trans. Por lo que la concursante expresó:

“Que tú salgas a la calle, y porque tú dijiste en televisión o en un programa de radio, que ‘a ti no te interesa como te hablen, si como hombre o como mujer, que te da igual’, a mi sí me interesa... A mí me vale ma... porque soy una persona muy fuerte, pero hay muchas personas que son muy débiles, creo que ese mensaje se tiene que cambiar” Deetox Alanis

¿Quién es Deetox Alanis, concursante de La más draga 7?

Deetox Alanis es el nombre artístico de Leila Celine Alanís, una drag queen originaria de la Ciudad de México con 29 años de edad. Su nombre “Deetox” hace referencia simbólica a la idea de desintoxicación o limpieza, un juego con su misión artística de “detox” dentro del reality de La más draga, mientras que la doble “e” alude de forma humorística al tamaño de su brassiere.

Alanís ha destacado por su experiencia en maquillaje y estilo: su drag se caracteriza por gestos faciales muy expresivos y su pasión por vestidos amplios, dramáticos y llenos de personalidad. También se ha definido como alguien “locochona”, alguien que usa su cara para comunicar tanto como su voz o su presencia escénica.

Además de su participación en La más draga 7, Deetox ha incursionado en la música: en 2023 lanzó el sencillo “Diva”, una pieza inspirada en su experiencia drag y sus coronaciones, lo que la ha consolidado como una figura fuerte dentro del movimiento drag en México.

