Wendy Guevara en fiesta de Halloween de Wicked desata ¿mucha envidia? Ella responde a la ola de críticas

La influencer Wendy Guevara se ha convertido en tendencia nuevamente tras su participación en la fiesta de Halloween de “Wicked 2”, donde fue invitada por Ariana Grande y Cynthia Erivo. La reacción en redes sociales no se hizo esperar: mientras algunos celebraron su presencia, otros criticaron que figuras extranjeras conozcan México a través de su contenido, generando un debate sobre la representación del país en plataformas internacionales.

Wendy Guevara / Redes sociales

¿Qué dijo Wendy Guevara sobre las críticas por ‘Wicked 2'?

Wendy Guevara no tardó en responder a las críticas que surgieron tras su participación en la fiesta de Halloween de Wicked 2, evento que se volvió viral luego de que Ariana Grande y Cynthia Erivo la invitaran personalmente. Algunos usuarios en redes sociales expresaron su descontento, señalando que era “vergonzoso” que México fuera representado internacionalmente por la influencer.

Ante estas reacciones, Wendy se mostró firme y directa. Durante su presentación como nueva integrante de El Tenorio cómico, afirmó que no entiende por qué algunos reaccionan con negatividad:

“Vi muchos comentarios de gente que se molestaba porque ‘qué vergüenza’, pero al contrario, uno debe de estar orgulloso que volteen a ver a tu país de la forma que sea. No es una forma mala, o sea, ¿qué le pasa a la gente?” Wendy Guevara

La influencer destacó que, más allá de las críticas, lo importante es la visibilidad que México obtiene a través de su trabajo. Aclaró que su participación en eventos internacionales no busca generar polémica, sino mostrar el talento y la presencia mexicana en diferentes escenarios.

Además, Wendy subrayó que los comentarios negativos no la desaniman ni afectan su desempeño profesional. Por el contrario, la motivan a continuar con su carrera en televisión y a explorar nuevas oportunidades dentro del entretenimiento. “Es mi momento, puedo darle un poquito mejor al público y voy a tratar de darlo al cien por ciento”, comentó, dejando claro que su objetivo es consolidarse más allá del fenómeno viral que representó su paso por La casa de los famosos México.

¿Por qué Wendy Guevara y Kimberly ‘la más Preciosa” ya no se hablan?

Sobre su vida sentimental, Wendy aclaró que no está buscando una relación formal, aunque aseguró que no se encuentra sola:

“De repente tengo mis amiguitos, entonces yo feliz de la vida. La verdad no estoy para novios ni para compromisos con nadie, lo único que queremos hacer es plata, mucha plata”. Wendy Guevara

En cuanto a su distanciamiento con Kimberly “la más Preciosa”, su excompañera en las Perdidas, Wendy confirmó que la falta de comunicación se debe a los compromisos laborales de ambas:

“Ella está muy ocupada en sus cosas, y nosotras como estamos en la misma agencia (Karina, Paola y yo), es más frecuente que nos veamos. A Kimberly casi ya no la veo, tengo dos o tres meses que no hablamos” Wendy Guevara

La influencer continúa consolidando su carrera y proyecta nuevos proyectos en televisión, mientras mantiene el foco en su crecimiento profesional y en generar contenido que llegue tanto al público nacional como internacional.

Kimberly y Wendy Guevara han protagonizado varias polémicas desde hace algún tiempo. / Redes sociales.

¿Qué proyectos tiene actualmente Wendy Guevara además de su colaboración con Wicked 2?

Wendy Guevara compartió para nuestras cámaras de TVNotas su emoción por formar parte del elenco de El tenorio cómico, asegurando que será un proyecto que realizará con respeto y muchas ganas de divertir al público:

“Que nos hayan tomado en cuenta la verdad, es increíble para mí, lo vamos a hacer con mucho respeto, pero sobre todo con muchas ganas de que el público se divierta, se ría, lo goce y todo”. Wendy Guevara

Sobre su personaje, comentó que interpretará a doña Inés de manera jocosa y con un toque de “mosca muerta”, mostrando su lado divertido y juguetón en escena. Además, habló de su apretada agenda, entre viajes de León a Ciudad de México por presentaciones del show Perdidas y empoderadas, grabaciones para campañas pendientes, y proyectos con Netflix programados para enero, destacando que la clave es organizar su tiempo para cumplir con todas sus responsabilidades.

Wendy también adelantó que estará involucrada en actividades que combinan entretenimiento y retos personales, como mantenerse seria y “santurrona” en el escenario, y aseguró que prioriza oportunidades que le permitan generar ingresos y crecer profesionalmente, dejando claro que su enfoque actual está en su desarrollo artístico y en ofrecer al público experiencias divertidas y memorables.

