Karina Torres y el Dr. Miguel Padilla encienden redes con apasionado beso ¿anuncian romance?

Karina Torres, integrante del fenómeno digital las Perdidas, encendió las redes sociales tras protagonizar un beso apasionado con el Dr. Miguel Padilla, médico e influencer viral en TikTok. El momento fue captado en pleno evento público, provocando gritos, aplausos y una ola de especulaciones sobre una posible relación sentimental. ¿Este iniciando un romance? La propia Karina lo aclara con su estilo irreverente y divertido.

¿Quiénes son Karina Torres y el Dr. Miguel Padilla? Influencers virales que dominan TikTok

Karina Torres es una de las caras más reconocidas del colectivo Las Perdidas, junto a Paola Suárez y Wendy Guevara. Su espontaneidad, humor y cercanía con el público la han convertido en una figura querida tanto en redes sociales como en televisión. Su impacto cultural ha sido tal que incluso la Academia Mexicana de la Lengua validó el uso de “nadaqueveriento”, expresión popularizada por el grupo.

Por su parte, el Dr. Miguel Padilla ha conquistado TikTok con su estilo único para hablar de salud sexual y bienestar emocional. Médico de profesión, combina información médica con humor, logrando conectar con millones de seguidores. En Instagram supera los 2 millones de fans, mientras que en TikTok acumula más de 8 millones. Además, dirige el canal “Soy Miguel Idiomas”, donde enseña inglés, francés e italiano, y participa en proyectos como “El Antipodcast” y un canal de meditación.

¿Qué pasó entre Karina Torres y el Dr. Miguel Padilla en el evento de Querétaro?

El beso que acaparó la atención de los fans sucedió durante una presentación pública de las Perdidas, donde Karina Torres compartía escenario con Paola Suárez. De pronto, el Dr. Miguel Padilla subió al escenario y, en un gesto inesperado, se acercó a Karina para besarla frente a todos los asistentes.

Los presentes estallaron en aplausos y risas, y las cámaras no tardaron en capturar el momento que rápidamente se difundió por TikTok. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, con usuarios que celebraron la química entre ambos:



“Cañón ese beso, como la agarra de la cintura.”

“Sentí envidia de la buena.”

“El sueño de todas.”

“En la vida soy Paola cuando quiero ser Karina.”

Aunque algunos fans aseguraban que había “más que amistad”, Karina decidió hablar al respecto para evitar malentendidos. En una transmisión en vivo, explicó que el beso fue parte del show y que apenas ese día había conocido al doctor.

¿Qué dijo Karina Torres sobre el beso con el Dr. Miguel Padilla?

Horas después del evento, Karina Torres recurrió a sus redes para calmar los rumores y explicar, con su característico tono relajado, que no hay romance alguno entre ella y el popular médico.

“Ay hermanas, es mi amiguito, es buena onda, la verdad. Apenas lo conocí ese día, pero ya me había mensajeado con él poquito y... y no, nada de nada, hermanas” Karina Torres

La influencer aclaró que incluso la broma sobre haberle pagado mil quinientos pesos por el beso fue una ironía, dejando claro que todo ocurrió en tono de comedia:

Karina Torres “¿Qué tiene? La verdad está muy guapo, muy todo que ver. Pero fue un simple beso entre dos chicos. Dios hizo a Adán y Esteban… fue parte del show”

Además, detalló que ambos se habían comunicado días antes del evento, cuando Padilla le comentó que asistiría con amigos:

“Ya me había dicho que iba a ir. En cuanto lo vi, dije ‘papacito’, y lo subí al escenario. Le pedí permiso y le dije: ‘¿no hay problema si te doy un beso?’, y me dijo ‘no’. Entonces se lo di, pero todo fue parte del cotorreo, hermanas.” Karina Torres

Hasta el momento, el Dr. Miguel Padilla no ha hecho comentarios públicos sobre el tema.