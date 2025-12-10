Apio Quijano llama “autóctona” a Karina Torres y la influencer no se quedó callada ¿abandona entrevista?

Un piropo inesperado encendió el programa Pipiris nights: Apio Quijano le dijo “autóctona” a Karina Torres y la influencer no se quedó callada. El momento se volvió viral y dejó a todos preguntando si la entrevista terminó en drama.

¿Qué ocurrió en el programa Pipiris Nights entre Apio Quijano y Karina Torres, integrante de las Perdidas?

El programa de YouTube Pipiris nights, conducido por Apio Quijano de Kabah, estrenó la noche del 9 de diciembre un capítulo con la influencer trans Karina Torres, integrante de las Perdidas. El video viral circula en YouTube y redes sociales por un momento que encendió la conversación: Apio Quijano, en tono de halago, describió a Karina Torres como “autóctona”, justo después de compararla con Pocahontas.

Desde el arranque de la charla, el cantante de música pop, se mostró cariñoso y admirado de la invitada. Entre risas y bromas, el ambiente de Pipiris nights se mantuvo ligero y Apio halagando a la influencer.

“Lo que digo es real: eres un mujerón en toda la palabra. Tienes una vibra tan bonita, gracias por existir (...). Eres hermosa, bebé”. Apio Quijano

Y Karina, sin perder el estilo, le contestó con su sello: “Ya ves que me dicen ‘Apocalypto’”.

¿Por qué Apio Quijano llamó “autóctona” a Karina Torres y cuál fue la reacción de la influencer?

En medio de la charla, Apio recordó el episodio reciente donde el influencer y médico Miguel Padilla le plantó un beso a Karina Torres durante un evento, un momento que se viralizó por semanas. Ella misma lo recordó: “Nos dimos el beso y se hizo superviral. Me mandó un ramo de rosas (...), pero somos amigos”, dijo sin darle mayor importancia.

Fue entonces cuando Apio Quijano le confesó que el doctor Miguel Padilla le había dicho que Karina le gusta. El cantante soltó varios halagos a la influencer trans y dejó la frase que hoy es meme nacional:

“Le gustas, que eres hermosa. Y la verdad sí lo es, sí lo eres. Muy Pocahontas, muy autóctona”. Apio Quijano

La influencer no pudo contener la risa. Fue una de esas carcajadas largas e inevitables. Entre risas, soltó un “qué perra”, dejando claro que no lo tomó a mal.

De hecho, lejos de molestarse, Karina decidió convertirlo en un cumplido:

“¡Qué loba! Lo bueno que me lo dijo con educación, hasta me sentí importante, me sentí hasta nice”, aseguró, dejando claro que el comentario no la ofendió en absoluto.

Más tarde, en redes del programa, publicaron el clip con la leyenda: “‘Apio’ es mi amiga blanca cuando me quiere decir un halago”, frase que terminó por catapultar el video a miles de reproducciones y comentarios.



“Muy autóctona, muy nativa. Ja, ja, ja ja, Apio Core”.

“‘Muy mis raíces’, morí”.

“Muy primitiva”.

“Me encantó este capítulo con Karina, reina maya autóctona”.

“Ella sí entiende el léxico”.

“Muy apocalíptica”.

“Estuvo top el capítulo”.

Así fue el momento: