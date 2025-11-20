¿Apio Quijano despreció a sus fans? Video editado desata críticas y él responde: “¡Me veo insoportable!”

El cantante y conductor Héctor “Apio” Quijano, vocalista del grupo Kabah, se convirtió nuevamente en tendencia tras la viralización de un video editado que comenzó a circular en TikTok. La edición del clip hizo que pareciera que el cantante presuntamente haría menospreciado a quienes no podrían comprar unas cremas que eran costosas, generando reacciones divididas entre sus fans y usuarios de redes sociales. Sin embargo, el exparticipante de La casa de los famosos México salió a explicar que todo se trataba de un malentendido.

Apio Quijano / Redes sociales

¿Qué decía el video editado de Apio Quijano, donde presuntamente habría despreciado a sus seguidores?

El video que se volvió viral se centra en fragmentos de un live del exhabitante de La casa de los famosos México, Apio Quijano. En él, el cantante mostraba algunas cremas que utiliza, detallando su costo total de 17 mil pesos.

En la edición realizada por la usuaria @vero_nice_ en TikTok, se pueden ver visiblemente recortes del contexto del video y resaltó únicamente algunas fraces, generando la percepción de que Quijano presuntamente habría hecho un comentario despectivo hacia sus seguidores. Esto provocó que la publicación alcanzara rápidamente miles de visualizaciones y reacciones en la plataforma. El video viral dice:

“¿Qué productos uso?... Pues ahorita estoy usando unos muy buenos, unos muy carisisísimos, que los estoy probando y, la verdad, sí están buenos; gaste 17 mil pesos... Las cremas, a ver… ¡pero para qué quieren las cremas si no las van a comprar!”. Apio Quijano

¿Cómo reaccionó Apio Quijano a su video viral donde supuestamente menospreciaría a sus seguidores?

Después de la viralización del video en redes sociales, el propio Apio Quijano reaccionó en los comentarios del clip compartido en TikTok y aclaró que el video fue editado de manera que cambió el contexto de sus palabras. Dentro de la publicación, escribió:

“¡Ay, lo editaron, pesados! Si las mostré y en los comentarios todos decían que no las iban a comprar, por eso dije eso!”. Apio Quijano

El cantante, de 48 años, también hizo un guiño de humor ante la situación, reconociendo que tras la edición del video podía parecer “insoportable”, frase que acompañó con un “¡Qué risa!”. Su comentario generó más de 50 mil 500 “me gusta” y desató una ola de mensajes de apoyo de sus fans, entre ellos se leen:



“El único que me puede humillar, te amo”

“El único que nos gusta que nos humille”

“Te amo, ‘Apio’”

“Te amamos, ‘Apio’, no importa que nos humilles”

“Te viste insoportable, pero así te queremos tanto”

“Eres el insoportable más amado de México, el único insoportable que cae bien”

Apio Quijano reacciona a su video viral / Captura de pantalla

¿Cuándo se casa Apio Quijano con Juanpa Serrano, su prometido?

Héctor “Apio” Quijano anunció su compromiso matrimonial con su pareja, el creador de contenido Juanpa Serrano, tras ocho años de relación. La propuesta tuvo lugar en junio de 2025, durante un viaje que la pareja realizó por Europa, según compartió el propio cantante. En un video publicado en sus redes, se aprecia a Juanpa Serrano arrodillado frente a Quijano, con un anillo en mano, acompañado de frases que reflejan la complicidad y emoción entre ambos.

Aunque el compromiso ocurrió hace varios meses, la pareja decidió mantenerlo en privado por un tiempo antes de hacerlo público. Hasta ahora, no han revelado detalles concretos sobre cuándo será la boda ni el lugar donde se llevará a cabo la ceremonia.

