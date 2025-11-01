Hombres exploran edificio abandonado; ¡no creerás lo que los persiguió! Terrorífico | VIDEO

Llega noviembre y las historias de miedo no paran. Hombres exploraban un edificio abandonado cuando supuestamente fueron sorprendidos por un ente desconocido que los hizo gritar entre las sombras.

La noche, que había iniciado como una simple aventura, se convirtió en un escenario de misterio que ahora circula entre vecinos y usuarios de redes sociales, despertando tanto incredulidad como fascinación.

Descubre el espeluznante encuentro paranormal que captaron estos exploradores: la oscuridad los hizo gritar como nunca antes. / Foto: Redes sociales

Hombres son sorprendidos por un presunto ente

El usuario de TikTok El marco del misterio compartió un video que rápidamente se volvió viral, mostrando a dos exploradores dentro de un edificio abandonado cuya ubicación exacta se mantiene en secreto.

En las imágenes, se puede ver a los jóvenes visiblemente asustados, mirando a todas partes mientras avanzan entre escombros y paredes deterioradas. Los gritos que se escuchan de fondo reflejan el pánico que sentían al parecer percibir una presencia invisible que posteriormente se ve con brazos gigantes y de color blanco, mientras los seguía a cada paso.

A medida que avanza el clip, los exploradores se comportan de manera errática: corren, se esconden y miran hacia rincones oscuros, convencidos de que algo los acecha. La incertidumbre del lugar y la tensión capturada por la cámara han generado comentarios divididos entre quienes aseguran que se trata de un fenómeno paranormal y quienes piensan que solo es una dramatización bien lograda.

La grabación de El marco del misterio no incluye explicación alguna sobre el origen de la supuesta entidad que provocó pánico, lo que ha multiplicado las teorías entre los seguidores. Mientras algunos usuarios advierten sobre los riesgos de explorar lugares abandonados, otros se muestran fascinados esperando saber qué pasó.

Dos exploradores compartieron un video donde supuestamente fueron perseguidos por un ente en un edificio abandonado. / Foto: Redes sociales

¿Qué es un ente?

Según higgypop.com, un ente es una presencia que no se ajusta a las leyes conocidas de la naturaleza y que, por tanto, se sitúa fuera del ámbito de lo científicamente explicable, manifestándose de formas como sonidos inexplicables, sombras que parecen moverse o la impresión súbita de ser observado sin causa aparente.

En muchos casos, se utiliza como término general para describir cualquier tipo de ser o energía que no puede identificarse con claridad como fantasma, espíritu o demonio, lo que permite abordarlo sin asignarle una categoría definida desde el principio.

¿Hay mayor actividad paranormal en octubre y noviembre?

Algunas creencias populares sostienen que durante los meses de octubre y noviembre aumenta la actividad paranormal, vinculando estos fenómenos con la cercanía de Halloween y la tradicional celebración del Día de Muertos en México.

Sin embargo, no existe evidencia comprobable que respalde estas afirmaciones, por lo que el incremento de supuestas apariciones o sucesos extraños podría estar más relacionado con la percepción y expectativa de quienes los buscan o los registran, que con una causa real en el mundo sobrenatural.

Los hombres fueron parte del mundo de la exploración urbana y los supuestos encuentros con entes. / Foto: Redes sociales

