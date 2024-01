¿Alguna vez escuchaste sobre personas a quienes se les metió el chamuco?  ¡Aguas!

Nuestra astróloga, vidente y médium de cabecera, Kala asegura que, a las personas, a veces se les meten entidades que pueden ser espíritus, demonios, o incluso almas de personas que han fallecido (esto es, fantasmas).

“Las entidades son almas que no logran pasar al otro lado del bardo, o sea el estado entre la vida y la muerte, un momento de confusión y desorientación. El alma se siente separada de su cuerpo y del mundo que conocía. Si tiene un fuerte apego con alguien o algo en su vida, puede no cruzar el bardo por sentirse más atraído hacia lo que vivía en su vida mundana. Las adicciones a las drogas y al alcohol pueden ser un motivo para quedarse como fantasma, o el apego a sus familiares, o a sus bienes materiales”.

Pixabay

¿Por qué ocurre este fenómeno?

Como ya no tienen cuerpo, se meten en el de alguna persona vulnerable, débil o adicta a través de la cual pueda seguir disfrutando de la fiesta. Kala, por ejemplo, ha tenido que desalojar este tipo de entidades de personas mayores a quienes no dejan morir en paz, sino que las mantienen vivas para poderlas habitar. Nos platicó que en los bares, tugurios, picaderos y lugares así, se ven volar las sombras de seres atrapados por su adicción en este plano buscando un cuerpo que use las sustancias a las que eran adictos y los alimente.

“Yo les hago reiki karuna, que es el de despojo. Convoco a otros reikistas y hacemos el despojo juntos. Otras veces tenemos que hablar con los fantasmas y convencerlos de que se tienen que ir. Que ya no pertenecen a este plano. Lo más inteligente es pedir ayuda a los arcángeles para que bajen, abran nuevamente el bardo y que el alma pueda irse a donde le corresponda”. Kala

Pixabay

Te puede interesar: Filtran la presunta letra de Cactus, la nueva canción de Belinda ¿Será piedra para Nodal?

Puedes pedir ayuda en caso de necesitarlo.

En la Arquidiócesis de México existe un Colegio de exorcistas que tiene por mandato atender a las personas que sufren afectaciones demoníacas.

Pueden ser contactados por WhatsApp 5579825109 o correo a exorcistasprimadademexico@gmail.com. El papa Francisco recuerda a los católicos que la vida espiritual es un combate, no sólo contra la mentalidad del mundo o las propias inclinaciones de la carne, sino contra Satanás y sus ángeles apóstatas. Nos dice Kala que las iglesias cristianas también están preparadas para hacer despojos y tienen mucha efectividad contra las fuerzas que no pertenecen a este plano.

Pixabay

Ve: ¿Ex de Sebastian Yatra de romance con actor de ‘La sociedad de la nieve’? Esto sabemos

Se empiezan a sentir como si fueran otra persona, físicamente comienza a tener cambios o a enfermarse

Afirma que a ella le han puesto implantes varias veces, porque la usaban como su centro de observación para entender el comportamiento humano. Se los sentía en la nuca y atrás de las orejas y se los rascaba hasta quitárselos, pero cada vez se los ponían más adentro de la piel. El colmo fue que en la parte de arriba de la cabeza se le hizo un hueco en el cabello porque habían colocado una especie de lente, para ver a través de sus ojos.

Ella no hubiera tenido problema, si no hubiera sido porque no la dejaban tener pareja. A sus novios se les aparecían y los alejaban y luego les pasaban mil cosas. Hasta que un día se fue sola a Barra de Coyuca, Guerrero, y les gritó desde el mar que no tenían permiso y que la dejaran en paz. Cayeron rayos y centellas y se acabó. “Porque cuando dices ‘no’ y te empoderas, se acaba. Hay leyes y se tienen que respetar. No te la vas a pasar viendo brujos y magos, tienes que saber con certeza que en tu cuerpo mandas tú”.

“Muchas veces a las personas les diagnostican desórdenes mentales o neurológicos, como la esquizofrenia, y lo que en realidad pasa es que están poseídos. También puede suceder que tú des permiso para que un maestro ascendido o un ser de luz utilice tu cuerpo y tu voz para dar algún mensaje o sanar a alguna persona o personas”, finalizó. Kala

Pixabay

Lee: Charito Ruiz ya cerró el ciclo con Ernesto D’Alessio y estaría estrenando novio