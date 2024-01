Filtran la presunta letra de Cactus, la nueva canción de Belinda ¿Será piedra para Nodal?

Estamos a tan solo unas horas del regreso de Belinda a la música con su nueva canción llamada, Cactus. La cantante ha dado varios avances de esta melodía por lo que se especula que está canción podría contener múltiples referencias a sus relaciones pasadas.

Los fieles fanáticos de Beli señalan que esta canción podría ser una dedicatoria a su relación con Christian Nodal, la cual terminó en buenos términos.

A través de redes sociales, se filtró la supuesta letra de la nueva canción de Belinda, por lo que varios internautas consideran que será “la tiradera” de la cantante a su ex prometido.

La melodía fue compartida por la influencer Chamonic y desde los primeros versos, de lo que parece será un corrido tumbado, la letra tiene una temática centrada en el desamor.

Belinda

“Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví, Belika… No fuiste lo que espere de ti, caraj0 como me hiciste sufrir… De que sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros… Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui”.