Entre lágrimas, Daniela Romo reacciona a la muerte de Tina Galindo: “Es un vacío grandísimo en mi ser”

Hace algunas horas, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Tina Galindo, productora famosa de teatro en México y que fue una gran amiga y mánager de Daniela Romo.

La noticia fue confirmada en redes sociales por Joaquín López Dóriga, quien escribió: “Lamento informar el fallecimiento de la gran Tina Galindo, muy reconocida productora teatral y de espectáculos en vivo y de televisión, así como representante de artistas”. Posteriormente la familia y amigos cercanos de Tina lanzaron un comunicado, a través de la agencia Prensa Danna, en el que confirmaron que el lamentable deceso se debió a un paro respiratorio.

Como era de esperarse, Daniela Romo acudió a darle el último adiós a su querida amiga

“Honrar lo que ella me enseñó. Recorrer los caminos que ella me guio y todo lo que me regaló en la vida. Lo importante es que se queda en el corazón de muchas personas. Especialmente en mí, porque es el ser que me dio el ser, sin parirme” Daniela Romo

y aprovechó un encuentro con la prensa para hablar sobre esta terrible pérdida. A punto de romper en llanto, la famosa actriz señaló que, de ahora en adelante, se dedicará a honrar todas las enseñanzas que le dio Galindo en vida.

Romo considera que Dios la bendijo al “cruzar su camino” con el de Tina, a quien considera una de las personas más especiales de su vida, pues estuvo a su lado en los momentos más críticos.

“Ella me acompañó en todo mi trayecto y nunca terminaré de agradecerle cómo me apoyó, cómo me ayudó, cómo me cuidó”, expresó.

Y añadió: “Nos iluminó con su sonrisa y su mirada sensata, y con su mirada con entrecejo y con todo. Con el corazón enamorado, la despido con todo el amor del mundo. No la despido, la llevo en mí”.

Daniela Romo habla sobre el fallecimiento de Tina Galindo

Durante la conversación, Daniela Romo contó que Tina Galindo estaba bien hasta hace unas semanas, pero que su salud se complicó en unas cuantas horas. Si bien no dio muchos detalles, señaló que tuvo la oportunidad de despedirse de ella.

“Aquí estuvimos (a su lado). Sí me siento huérfana porque no tengo ni a mi mamá. Sí, afortunadamente, (me despedí de ella). (No le dije) Nada, nada más lo que le agradecía por todo el amor que sentí, siento y sentiré por ella”, dijo.

Cabe destacar que Daniela y Tina fueron amigas por más de 40 años y fue su principal compañía cuando la cantante padeció cáncer. Así lo dijo en 2012:

“Tina Galindo es la coautora de que yo exista, que exista Daniela Romo. Ha sido mi mánager, me ha aportado grandes cosas. Es mi hermana, una parte esencial de mi vida, siempre le voy a estar agradecida, ni un solo día dejó de ir conmigo a radioterapias y quimioterapias”. Daniela Romo

Tina Galindo y Daniela Romo. / Facebook

Descanse en paz, Tina Galindo.