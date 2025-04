Hijo de Ludwika Paleta se pronuncia sobre alarmantes amenazas que recibió su mamá

La actriz Ludwika Paleta causó preocupación entre sus seguidores en enero, cuando reveló que un usuario de redes le hizo alarmantes amenazas, por lo que pidió ayuda a sus seguidores para reportar la cuenta. Dichas amenazas involucraban a su primogénito, Nicolás, fruto de su relación con el también actor Plutarco Haza, a quién actualmente podemos ver en ‘Master Chef Celebrity Generaciones’.

Ahora, a su paso por una alfombra roja, el joven de 25 años, expresó lo que opina de este tipo de situaciones y de paso, dijo cómo perciben sus famosos papás sus primeros pasos dentro de la actuación.

Nicolás Haza es fruto de la relación que Luwdika Paleta tuvo con el también actor Plutarco Haza. / Instagram.

¿Cuáles fueron las delicadas amenazas que recibió Ludwika Paleta sobre su hijo Nicolás?

En enero pasado, Ludwika compartió una publicación pues publicó capturas de pantalla de los mensajes enviados por una persona anónima, uno contenía una amenaza explícita: “Yo quitaré la vida de Nicolás”, refiriéndose al hijo de la actriz. Además, mostró otra captura que evidenciaba múltiples mensajes enviados desde distintas cuentas creadas por el mismo usuario tras ser reportado.

“Esta persona lleva años mandando a mí y a mi familia este tipo de mensajes. Lo he reportado varias veces, pero abre otras cuentas y siempre amenaza a alguien de nosotros. Me queda claro que quiere atención, pero si me ayudan a reportarlo una vez más, lo agradecería”, expresó Ludwika, añadiendo que aunque sabía que el usuario sólo buscaba atención, prefería empezar a tomar algunas medidas.

La actriz pidió a sus fans que la ayudaran a denunciar la cuenta que la estaba amenazando. / Instagram.

¿Qué dijo Nicolás Haza sobre las amenazas que recibió su mamá, Ludwika Paleta?

Ahora a su paso por la alfombra roja de los premios Aura, Nicolás Haza fue cuestionado sobre estas delicadas amenazas, aunque dijo no tener todo el contexto de las mismas y se mostró despreocupado.

Llegan muchos mensajes todo el tiempo, hasta cierto punto son algo normal (...) creo que no hay que tomarlos muy en serio. Nicolás Haza

“Yo creo que llegan muchos mensajes todo el tiempo, desde los increíbles que te felicitan, hasta esos que hasta cierto punto son algo normal, sobre todo cuando eres alguien público y creo que no hay que tomarlos muy en serio, es parte de”, dijo Nicolás, haciendo evidente su tranquilidad respecto al tema.

Nicolás agregó que está muy feliz por el gran inicio que ha tenido su carrera como actor e incluso bromeó con la reacción que sus papás han tenido ante ello. “Mis papás me decían que mejor hubiera sido médico, no, no es cierto, me siento muy feliz y ellos siempre me han estado apoyando”, dijo.

El joven actor no se deja intimidar por las amenazas que recibió su mamá y se mostró despreocupado. / Instagram.

¿En qué proyectos ha aparecido Nicolás Haza, hijo de Ludwika Paleta y Plutarco Haza?

El joven Nicolás Haza ha dado pasos firmes en sus primeros proyectos televisivos tales como:



‘Los ricos también lloran’ (Televisa)

(Televisa) ‘Te quiero y me duele’ (HBO Max), producida por Cris Morena

(HBO Max), producida por Cris Morena ‘La vida entera’ (ViX)

(ViX) ‘Nadie Nos Va A Extrañar’ (Amazon Prime Video).

(Amazon Prime Video). ‘Con Esa Misma Mirada’ (ViX),

Nicolás también está interesado por la música por lo que también tiene proyectos musicales. Su debut en la pantalla grande se dio con el filme ‘Después’ (Dir. Sofía Gómez Córdoba), proyecto en el que comparte créditos con Ludwika Paleta.