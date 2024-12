Ludwika Paleta y Plutarco Haza: Su hijo está guapísimo, enorme e ¡increíblemente se parece a su padre!, FOTOS

El actor Plutarco Haza (52 años) está muy orgulloso de su hijo Nicolás (25), quien se abre camino por sí solo en la actuación y la música.

Plutarco nos confesó que se considera un padre presente y está satisfecho de lo que su hijo ha alcanzado.

“Los logros que vemos se deben a la preparación que tuvo. Siempre he tratado de ser un padre presente, en medida de lo posible, y eso siempre me ha gustado porque así puedo compartir tiempo con él”, dijo Plutarco.

Plutarco Haza y su hijo, Nicolás Haza, tienen un gran parecido / Liliana Carpio / Redes sociales

Plutarco nos confesó qué siente al ver a su hijo, que sigue los pasos de sus padres: “Me siento muy orgulloso del actor en el que se está volviendo. De su música y, sobre todo, del hombre que se está convirtiendo. Este año fue muy importante para él. Al participar en la serie ‘Nadie nos va a extrañar’, encontró el público que necesitaba para que se hiciera exitoso”.

El actor nos contó que él solo lo guía: “Yo no me meto. Le doy su espacio. Cuando necesita, me busca. Siempre estoy ahí para ayudarlo o regañarlo. Estudió cine en Canadá. Fue triste tenerlo tan lejos, pero fue lo mejor que le pasó en ese momento. Lo ayudó a madurar muchísimo, tanto en la preparatoria como en la universidad. Ahora vemos los resultados”.

“Lo apoyamos en todo. Se le dieron todos los consejos sobre esta carrera. Y ahora él es quien me da consejos a mí”. Plutarco Haza

“Estoy muy contento de que esté en México. Me gusta tenerlo cerca y ver que le va muy bien en lo que es su pasión, que es la actuación y el canto. Me gusta estar cerca de él, para ver su evolución y disfrutarlo como persona”, concluyó.

¿Quién es Plutarco Haza?

Es actor y director de cine.

Trabajó en las telenovelas ‘Mirada de mujer’, ‘Todo por amor’, ‘Amor es querer con alevosía’, ‘Machos’ y ‘En otra piel’, entre otras.

En cine participó en las cintas ‘Cilantro y perejil’, ‘Atlético San Pancho’, ‘Bajo la sal’, ‘Entre piernas’, y ‘Héroes’, entre otras.

Participó en las series ‘Las Aparicio’, ‘Demente criminal’, ‘El señor de los cielos’, ‘Silvia Pinal frente a ti’, ‘Senda prohibida’ y ‘El gallo de oro’, entre otras.

entre otras. En teatro, trabajó en las obras Aquel tiempo de campeones, ‘Extraño en un tren’, ‘Dos más dos’, y ‘Voy a ser papá...maldita sea, entre otras.

Se casó con Ludwika Paleta en 1997 y en 2008 se divorció. Contrajo nupcias por segunda ocasión en 2014 con Ximena del Toro, con quien tiene un hijo.

¿Quién es Nicolás Haza?

Nicolás Haza es un actor, compositor y cantante.

Luego de estudiar en el extranjero , se ha abierto camino como actor y cantante.

En 2021 lanzó su primer sencillo ‘Tranze’ y después sacó otras 4 canciones destacando en el género urbano.

En la actuación, trabajó en la serie Los ricos también lloran. Después, al lado de Ludwika Paleta, ‘Te quiero y me duele’ (2023) y ‘Nadie nos va a extrañar’ (2024).

