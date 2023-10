Echan la casa por la ventana para presentar la serie de Lucero, El gallo oro

Este viernes 20 de octubre será el gran lanzamiento de la tan esperada serie de Vix El gallo de oro, protagonizada por Lucero, José Ron y Plutarco Haza, y con motivo de ello, la plataforma organizó una espectacular presentación en el restaurante Arroyo.

Todo inició con una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes los protagonistas así como el director, Chava Cartas, quienes expresaron su gran felicidad y orgullo por el trabajo realizado.

Lucero dijo: “Esta adaptación revelará detalles y sorpresas que no se han visto en las versiones que se han hecho en cine y televisión. No saben el placer que fue trabajar en ella. Quiero trabajar con este equipo para toda la vida. Estoy muy agradecida con este personaje que me reta histriónicamente”.

La nueva serie del Gallo de oro llegará a vix este 20 de octubre / Luis Pérez

Mientras que José Ron que se encontraba muy conmovido señaló: “Es un gran proyecto. Se retratan el palenque, la pelea de gallos, escenografías, vestuarios y locaciones maravillosos. Tiene una calidad brutal y para mí es un regalo de la vida trabajar con Lucero”.

Plutarco Haza afirmó: “Pedí mucho que me castearan para el personaje que interpretaré y es una enorme satisfacción estar en este proyecto con una protagonista como Lucero que lo tiene todo. Actúa perfecto. Canta maravilloso. Todo lo hace ideal”.

Posteriormente se hizo una alfombra roja por la que desfilaron otros actores que participan en la serie como María Aura, Luis Felipe Tovar y Alejandro Ávila, así como otros famosos que aunque no están en la serie asistieron para manifestar su apoyo como Sara Maldonado y Rossana Nájera.

Siguió la proyección condensada de los primeros dos capítulos de la serie y todos los asistentes se quedaron impresionados con la gran manufactura de la serie, así como la trama llena de emociones y brillantes actuaciones.

Y para cerrar la gala, Lucero en su papel de La caponera ofreció un showcase espectacular en el que deleitó con tres temas entre los que destacaron El gallo de oro y Amanecí en tus brazos.