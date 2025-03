Vive latino 2025: El festival celebra su 25 aniversario con grandes presentaciones

El festival Vive Latino celebró su 25 aniversario el sábado 15 y domingo 16 de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y lo hizo con una increíble asistencia y la participación de grandes exponentes de la música en una gran cantidad de géneros desde pop, rock, electrónica, reguetón, cumbia y música grupera de muchas generaciones.

¿Quién estuvo el sábado en el Vive Latino 2025?

El primer día del festival, el sábado 15 de marzo, superó las expectativas, con más de 80 mil personas que se dieron cita para disfrutar de los conciertos de artistas como:



El gran silencio,

Rubén Albarrán de Café Tacuba

Siddhartha,

Caloncho,

Ginebras,

Macario Martínez,

León Benavente y

Mikel Izal, entre otros.

Saúl Hernández de Caifanes en el Vive latino 2025 / Luis Pérez / TVNotas

Uno de los momentos más destacados del sábado fue la presentación de Caifanes, que deleitó al público con éxitos como “Afuera”, “Mátenme porque me muero” y “Nubes”. Durante su show, la banda hizo un emotivo llamado para poner fin a los feminicidios, al compartir el escenario con Vivir Quintana.

Homenaje a Pau Dones y momentos emotivos en el festival Vive Latino

El festival también rindió homenaje a Pau Dones, quien falleció en 2020. Su exbanda, Jarabe de palo, recordó algunos de sus más grandes éxitos como “La flaca”, “Agua”, “Depende” y “Bonito”, lo que provocó lágrimas entre los asistentes, quienes recordaron con cariño a este ícono de la música.

Scorpions en el Vive latino 2025 / RRSS

Scorpions, la banda internacional legendaria, demostró que con 60 años de carrera aún tienen la energía para prender el escenario. Con canciones como “Wind of Change” y “Still Loving You”, cautivaron tanto a jóvenes como a adultos. Mientras tanto, Duncan Dhu hizo retroceder a los fans en el tiempo con sus temas “En algún lugar” y “A un minuto de ti”.

Los Ángeles azules, Molotov y los invitados especiales

No podía faltar la música para bailar de los Ángeles azules, quienes desde Iztapalapa contagiaron de energía al público y dedicaron la presentación a su padre quien murió hace unos días. La banda invitó a Denise Gutiérrez, Belinda, Ximena Sariñana y Natalia Lafourcade, quienes se unieron al escenario para hacer vibrar a todos los asistentes. Además, Foster the People logró congregar una gran multitud con su éxito “Pumped Up Kicks”.

Los Ángeles azules y Natalia Lafourcade en el Vive Latino 2025 / Luis Pérez / TVNotas

El sábado cerró con broche de oro con Molotov, que hizo vibrar al público durante más de una hora con sus temas emblemáticos como “Amateur”, “Frijolero” y “Gimme tha Power”, con Jay de la Cueva como vocalista. Se dijo que no estaría Tito Fuentes por cuestiones de salud. Sin embargo, sorprendió a todos al presentarse al final para las últimas canciones y compartir el escenario que vibraba.

Belinda y los Ángeles azules en el Vive latino 2025 / RR SS y Luis Pérez / TVNotas

¿Quién estuvo el domingo en el Vive Latino 2025?

El segundo día del Vive, el domingo 16 de marzo, estuvo igualmente cargado de increíbles presentaciones en el 25 aniversario del festival:

Motel, en su primera presentación en el Vive

Cuarteto de Nos, grupo uruguayo que prendió con sus canciones y anunció que estará en octubre en el Palacio de los Deportes

Aterciopelados, que recordó sus grandes éxitos y cantó “La ciudad de la furia” de Gustavo Ceratti

Vilma Palma e Vampiros,

Jay de la Cueva, que se presentó como solista e hizo interpretaciones con amigos e improvisaciones

Draco Rosa,

La Lupita, que homenajeó a su guitarrista Lino Nava, quien murió en mayo de 2024,

Mon Laferte, con un look de encaje y cabello rubio y corto estilo Madonna, que mantuvo cantando a todo pulmón al público y cerró su presentación con “Tu falta de querer”

Zoé, en su única presentación en vivo este año,

División Minúscula,

Kany García,

Porter y la banda inglesa Keane.

Además, la música regional estuvo representada por Edén Muñoz, entre otros.

Música pa’ mandar a volar: Un gran cierre con estrellas del pop mexicano

El evento también tuvo su toque nostálgico y de reencuentro con la música pop mexicana gracias a “Música Pa’ Mandar a Volar”, que reunió a figuras como Belinda, Yuri, María José, Daniela Romo, Saúl Hernández, Leonardo de Lozanne y Napoleón.

Belinda cautivó en el Vive Latino 2025 / Luis Pérez / TVNotas

Belinda hizo un homenaje a Paquita la del Barrio.

Belinda homenajeó a Paquita la del barrio en el Vive latino 2025 / Luis Pérez / TVNotas

María José homenajeó a Dulce.

María José homenajeó a Dulce en el Vive latino 2025 / Luis Pérez / TVNotas

Napoleón participó muy emocionado de llegar por primera vez a este festival icónico de la juventud que ahora trascendió generaciones.

Napoleón en el Vive latino 2025, Canciones pa’ mandar a volar / Luis Pérez / TVNotas

Daniela Romo inició con su éxito ‘Yo no te pido la luna’ y cautivó en el festival más grande de iberoamérica.

Daniela Romo estuvo en el Vive latino 2025 con ‘Canciones pa’mandar a volar’ / Luis Pérez / TVNotas

Yuri, quien hace días tenía nervios por la presentación en el festival Vive latino tuvo un gran éxito en su presentación en ‘Canciones pa’mandar a volar’.

Yuri estuvo en el Vive latino 2025 / Luis Pérez / TVNotas

El Vive cerró con broche de oro en la celebración de 25 años y logró reunir a fans de todos los géneros musicales desde el rock, pop, reguetón, electrónica, urbana, cumbia, y muchos más, en escenarios donde los músicos se divierten y gozan con el público al compartir sus canciones y colaborar con amigos. El público abarrotó el autódromo y coreó todas las canciones en estos dos días de fiesta.

