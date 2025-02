Vive latino 2025: cartel, boletos, precio y cómo disfrutar del festival más grande, el 15 y 16 de marzo

El festival de rock más importante de toda Latinoamérica, el Vive Latino se encuentra de fiesta por su aniversario número 25 y por ello echarán la casa por la ventana el próximo 15 y 16 de marzo en el Estadio GNP Seguros.

Para anunciar todos los pormenores, hace unos días se llevó a cabo en el teatro Metropólitan una conferencia de prensa en la que estuvieron una gran cantidad de representantes del rock nacional que en estado en varios festivales Vive Latino como:



Alfonso André de Caifanes,

Paco Ayala y Micky Huidobro de Molotov,

Rodrigo Dávila de Motel,

Rodrigo Guardiola de Zoé y

Héctor Quijada de La Lupita, entre muchos otros más.

En este evento además hubo una participación musical de Meme del Real que presentó su tema ´Princesa´.

¿Cómo surgió el festival Vive Latino?

La idea de este festival fue idea de Alejandro Soberón y Jordi Puig.

Jordi Puig, fundador del Vive Latino, contó cómo surgió este festival: “Había sucedido algún concierto exitoso probablemente en este teatro, donde los participantes de la mesa me dijeron: '¿Por qué no haces más conciertos de estos?’ y yo respondí: ‘No estoy seguro cuántos conciertos de rock en español pueden llenar teatros o auditorios’ y ahí Alejandro Soberón (fundador de Corporación Interamericana de Entretetenimiento, CIE) me dijo: ‘Pues ponlos juntos”.

En 1998, la idea del “primer festival iberoamericano de rock” era fortalecer la escena musical latina e hispanohablante, que para ese entonces vivía solo en algunos conciertos y en los espacios que pudieran ofrecer programas de videos de música como MTV o Telehit y en la radio. El primer Vive Latino fue exclusivo de artistas de habla hispana. Reunió a leyendas del rock en México, y también marcó un hito en la consolidación de la música latina en el panorama internacional. El cartel incluía a:



Café Tacuba,

Molotov,

La Maldita Vecindad,

Tijuana No,

El Tri,

La Lupita,

Julieta Venegas,

Ely Guerra,

La Ley y

La Gusana Ciega.

Cartel por día del Vive latino 2025

Se anunció la sorpresa de que habrá en esta 25 edición del Vive latino un homenaje al talentoso músico español Pau Dones, quien falleciera en 2020 y participara en varias ediciones. Este tributo vendrá de la exitosa banda de la que él fuera parte, Jarabe de Palo.

Cartel Vive latino 2025

Cartel del sábado 15 de marzo

En el cartel del sábado 15 de marzo se encuentran:

Alto Grado,

Arde Bogotá,

Caifanes,

Ckovi,

Caloncho,

Clubz,

Daniel me estás matando,

Dillon,

Drims,

Duncan Dhu,

El Gran Silencio,

Él mató a un policía motorizado,

Foster The People,

Ginebras,

Happy-Fi, Iseo & Dodosound,

Jesse Báez,

León Benavente,

Little Jesús,

LosPetitFellas,

Los Ángeles Azules,

Meme del Real,

Molotov,

Mikel Izal,

Nortec:

Bostich,

Fussible,

Pressive,

Royal Republic,

The Guapos,

Scorpions y

Siddhartha, entre otros.

Cartelera, domingo 16 de marzo

Mientras que para el domingo 16 de marzo se presentarán:

Astropical,

Aterciopelados,

Cuarteto de Nos,

División Minúscula,

Draco Rosa,

Easykid,

Edén Muñoz,

Efecto Pasillo,

El Haragan y Cia,

El Kuelgue,

Jay de la Cueva,

Kany García,

Keane,

La Lupita,

Los Concorde,

Los Esquizitos,

Los Planetas,

Motel,

Mon Laferte,

Porter,

Vilma Palma e Vampiros,

Víctimas del Dr. Cerebro y

Zoé, entre otros.

En el Vive Latino habrá carpa de comedia con un Roast a Richie O´Farrill

También se anunció en esta conferencia de prensa que en el apartado de la comedia en la carpa de Casa Comedy el acto principal será el Roast a Richie O´Farrill que contará con invitados muy especiales, y además estarán:

Ricardo Pérez,

Karla Camacho,

Par de Tres con Alex, Mony y David, entre otros.

Panteón Rococó en Vive Latino / Luis Pérez

En la lucha libre estará el Místico

La lucha libre también se hará presente con la participación de:



Místico,

Kemonito y Kemalito,

Reina Isis y

Terror Star, entre otros.

Precios de los boletos del Vive latino 2025

Ya hubo descuentos para conmemorar esta 25ª edición, por lo que se ofrecieron accesos a precio preferencial —entre 250 y 1.000 pesos— para quienes presentaran entre 10 y 15 boletos de ediciones anteriores. Actualmente, los abonos generales de la fase 1 y la fase 2 están agotados. En la fase 3, los boletos varían desde 4,697 pesos en General hasta 12,200 pesos en Abono Boxes.

General

La entrada estándar incluye todos los actos de música, acceso a baños, puestos de comida, activaciones de marca, áreas de comida y bebida en zonas generales, y el resto de las áreas abiertas al público con cualquier tipo de acceso. Un boleto normal cuesta 2,590 pesos. El abono por los dos días cuesta 4,697 pesos.

Comfort Pass

Incluye todos los beneficios del boleto general, además de baños privados y una fila prioritaria para acceder al festival. Los abonos están agotados, pero los boletos por día cuestan 4,880 pesos cada uno.

Platino Sur y Norte

Además de los beneficios del Comfort Pass, se agregan zonas exclusivas de gradas y alimentos en los escenarios principal y secundario, así como baños exclusivos. También incluye una entrada al estacionamiento a través de un carril exclusivo y señal de WiFi diferenciada. El precio de este acceso es de 6,588 pesos en abono y 4,697 pesos individual.

Boxes Oro Sur y Norte

Este nuevo tipo de acceso incluye todo lo que ofrece la entrada Platino, además de baños exclusivos en las gradas del escenario Amazon, acceso de estacionamiento exclusivo dentro del inmueble al presentar cuatro boletos de este tipo, acceso a grada exclusiva en el escenario Amazon, servicio de meseros, venta de alimentos y bebidas exclusivas, gafete conmemorativo y butacas con respaldo para mayor comodidad en el escenario principal. Los boletos Boxes Oro ya no están disponibles en la fase 3.

Boxes Diamante

Es el acceso más exclusivo del festival. Además de todos los beneficios del servicio Oro, incluye butacas acolchadas con respaldo en el escenario principal y una zona con butacas en el punto más cercano a ese escenario. El precio de los accesos en abono Diamante es de 12,200 pesos en la fase tres.

Santa Fe Klan en Vive Latino / Luis Pérez

Transmisión del Vive Latino 2025 por Prime Video

El festival tiene como aliado a Amazon, por lo que este año también se puede esperar que el festival se transmita en su plataforma digital, Amazon Prime Video, durante el 15 y 16 de marzo de 2025. Para disfrutar del concierto en línea es necesario pagar la inscripción del servicio regular por 99 pesos. Con esto se pretende llegar a millones de personas y que este festejo número 25 sea todo un suceso.