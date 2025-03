Yuri confiesa temor por su presentación en el Vive Latino 2025 y pensó cancelar

El Festival Vive Latino 2025, uno de los eventos musicales más relevantes de América Latina, ha sorprendido al incluir a Yuri en su cartel. La cantante veracruzana será parte del espectáculo especial “Música pa’ mandar a volar”, programado para el 16 de marzo en el escenario principal. Sin embargo, la noticia de su participación generó un sentimiento inesperado en la artista, quien confesó que estuvo a punto de rechazar la invitación debido a su temor al público del festival.

En una conferencia de prensa realizada en Guadalajara, Yuri reveló que la idea de formar parte del Vive Latino 2025 la asustó, ya que considera que su estilo pop no encaja en un evento tradicionalmente vinculado con el rock.

“Cuando me invitaron, dije: '¡Se me cayeron los calzones!’. Ese no es mi ambiente. Yo soy popera. Pero luego vi que otras compañeras han estado ahí y pensé: ‘Si les tiran jitomates, pues nos los tirarán a todas’”, confesó.

Yuri quiso cancelar su participación en el festival del Vive latino 2025

Ante el miedo y la incertidumbre, Yuri consideró retirarse del evento, pero los organizadores le insistieron en que continuara con su presentación: “Quise cancelar, pero no me dejaron. Me dijeron: ‘No, ya estás confirmada. Tienes que agarrar al toro por los cuernos y demostrar tu talento’”, relató la intérprete.

La cantante también explicó que ha investigado sobre el público y el estilo del festival para poder adaptar su presentación sin perder su esencia: “Siempre me gusta informarme. No puedo llegar con lentejuelas y brillos, porque ahí todo es más alternativo. Pero claro, lo haré a mi estilo”, afirmó.

Un espectáculo especial para celebrar el 25 aniversario del Vive latino

El Vive Latino 2025 celebrará también el 25 aniversario con un evento especial en el que se fusionarán distintos géneros musicales. El espectáculo “Música pa’ mandar a volar” reunirá a figuras icónicas del pop y la balada, como Belinda, Daniela Romo, María José y Napoleón, con exponentes del rock como Leonardo de Lozanne y Saúl Hernández.

El show, programado para el 16 de marzo a las 17:40 horas en el escenario Amazon, contará con la participación de músicos reconocidos en la escena del rock, entre ellos Alfonso André, Camilo Lara, Bon Lara, Quique Rangel y Sergio Mendoza. La combinación de talentos promete ser uno de los momentos más memorables del festival.

A lo largo de su carrera, Yuri ha demostrado su versatilidad y capacidad para reinventarse, lo que le ha permitido mantenerse vigente en la industria musical. Su inclusión en el Vive Latino 2025 marca un nuevo reto para la artista, quien ha sabido conquistar distintos escenarios con su carisma y talento.

