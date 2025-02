Yuri aceptó que Ángela Aguilar y Christian Nodal la incomodaron en su colaboración en ‘Maldita primavera’

Ángela Aguilar y Yuri sorprendieron con el estreno de su colaboración con el tema ‘Maldita primavera’. Ambas cantantes unieron sus voces para deleitar a su público con dicha canción que pertenece al álbum ‘Yuri y sus amigos del regional’.

Aunque el tema desató reacciones divididas en redes sociales, debido a los escándalos en los que ha estado envuelta la hija de Pepe Aguilar, Yuri dejó claro que estaba más que contenta con el cariño que ha recibido este proyecto.

¿Por qué Yuri se incomodó con Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Aunque el tema con Ángela Aguilar se volvió tendencia a horas de su estreno en plataformas digitales, los malos comentarios no se hicieron esperar. La mayoría de los usuarios señalaron que Yuri “echó a perder su mejor canción”.

Por su parte, Yuri defendió su colaboración con la esposa de Christian Nodal. Sin embargo, sorprendió con sus nuevas declaraciones. ¡Se dijo incómoda por la presencia del sonorense!

Mediante una reciente entrevista en ‘Sale el sol’, la artista jarocha se sinceró y habló acerca del proceso creativo con Ángela Aguilar para estrenar la nueva versión de ‘Maldita primavera’.

No obstante, Yuri apuntó que le incómodo la presencia de Christian Nodal al momento de la grabación de su tema. Aseguró que todo el tiempo se la pasaron en modo romántico.

“Estaba recién casada, en su luna de miel. Estaban beso y beso. Hasta que les dije: ‘Niños ya, dejen de estarse besuqueando, que uno siente’”, dijo entre risas.

¿Qué dijo Yuri sobre las críticas por su colaboración con Ángela Aguilar?

Lo anterior pudo comprobarse en el reciente vlog de Ángela Aguilar, en el que presumió cómo es su relación con Christian Nodal. ¡Más que enamorados!

Pese a que el matrimonio de los intérpretes de ‘Dime cómo quieres’ no ha sido totalmente del agrado del público, Yuri defendió su tema en conjunto con Ángela Aguilar por segunda ocasión.

A través de la misma entrevista con Ana María Alvarado, la famosa destacó que a ella no le interesa juzgar la vida privada de la hija de Pepe Aguilar.

“Quedó muy padre las voces. Tiene una voz muy diferente a la mía, pero muy bonito. Fue una experiencia padre de haber grabado con ella porque (es) muy respetuosa… Pueden decir lo que quieran de ella, pero yo no me empato en esas cosas. Eso de andar opinando de los demás, yo no opino. Yo no soy juez... Yo me enfoco en lo padre, en lo bonito que fue cantar con ella”, aseguró.

Finalmente, Yuri aseguró que todos los duetos que ha hecho han sido todo un éxito.

Al momento, Ángela Aguilar no se ha pronunciado a las fuertes críticas que ha recibido por su colaboración con Yuri.

