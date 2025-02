Nodal tomaría drástica decisión contra su hija luego de que Cazzu desmintió a Ángela Aguilar, revelan

El año pasado, Cazzu desmintió a Ángela Aguilar en una entrevista en Luzu TV. Luego de que Nodal y la hija de Pepe Aguilar oficializaron su relación amorosa y se unieron en matrimonio, la cantante argentina rompió el silencio con respecto a este escándalo.

Recordemos que la intérprete de ‘Abrázame’, en medio de las críticas por su relación con el sonorense, dijo en una entrevista en Abc News que, desde antes de hacer público su noviazgo, “todos los implicados” estaban enterados del romance con su ahora esposo. Incluso, remarcó que “a nadie le rompieron el corazón”.

Lo anterior habría sugerido que Cazzu estaba enterada de la relación entre Ángela Aguilar y Nodal. Sin embargo, la argentina optó por no quedarse callada y externó su versión de los hechos en esta escandalosa historia.

Cazzu, Nodal y Ángela boda / IG: @ftkillah / @nodal

¿Qué dijo Cazzu sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

A través de una entrevista para ‘PLP’, la también conocida como ‘la Jefa’ subrayó que ella no fue parte de dicho “plan” que Ángela dio a entender. Aseguró que no estaba enterada de su romance con el padre de su hija. Mencionó que desconoció si se llevó una “doble vida” mientras ella estaba embarazada.

Eso no es todo, reprobó que la hija de Pepe Aguilar haya hablado acerca de sus sentimientos. Cazzu dijo que la ruptura con Christian Nodal “le rompió más que el corazón”. Esto a unos meses de dar a luz a su bebé juntos.

“Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo, hace poco, que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas (Ángela y Nodal) y que yo estaba en pleno conocimiento... Se sugiere que yo formé parte de una especie de plan, lo cual me siento un poco como en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”. Cazzu

Así lo dijo Cazzu:

¿Cuál fue la supuesta venganza de Christian Nodal contra su hija porque habló Cazzu?

A cuatro meses de que Cazzu desató revuelo por sus declaraciones en dicha entrevista, Javier Ceriani compartió en su canal de YouTube cuál fue, según él, la drástica decisión que tomó ‘el Forajido’ en contra de su hija.

Christian Nodal no solo defendió a Ángela Aguilar en un en vivo y subrayó que no fue “la tercera en discordia”. Según Javier Ceriani, el cantante también le habría quitado la seguridad a su hija, la cual la protegía en Argentina.

“¿Qué hizo Nodal cuando Cazzu habló? Nodal le quitó la seguridad a su hija y a Cazzu. O sea que hoy a la hija de Nodal la pueden asaltar, le puede pasar algo porque no tiene seguridad”. Javier Ceriani

Christian Nodal y Ángela Aguilar / IG: @angela_aguilar_ / @nodal

Concluyó: “¿Tú hija no tiene seguridad? Qué fuerte lo que logra Ángela Aguilar. Así todo tendría que haber castigado a Ángela por haber hablado de Cazzu, no a Cazzu porque se defiende Ángela Aguilar porque va a una entrevista gringa y piensa que no nos vamos a enterar”.

Se desconoce si la información presentada por Ceriani es verídica. Al momento, Christian Nodal no ha hablado sobre este fuerte escándalo. Por su parte, Cazzu solo ha estado envuelta en rumores de estrenar romance con Alex Napp, su entrenador.

Así lo dijo Javier Ceriani: