Memo del Bosque aseguró que una extraña mujer de negro lo visitó en el hospital ¿Era un fantasma?

La industria del espectáculo mexicano se encuentra de luto luego de confirmarse el pasado 7 de abril la muerte de Memo del Bosque, una de las figuras más destacadas en la televisión nacional. Con una carrera marcada por el éxito de programas como Nosotros los guapos y 100 mexicanos dijeron, Memo dejó un legado imborrable y un relato que heló la sangre de más de uno.

Aunque desde 2019 el productor había logrado superar un agresivo Linfoma de Hodgkin, enfermedad que lo llevó a someterse a tratamientos invasivos y un trasplante de médula, su salud comenzó a deteriorarse nuevamente en los últimos meses. Ingresó al hospital, esta vez sin regresar a casa.

Sin embargo, más allá del dolor por su partida, una inquietante historia contada por el propio Memo ha comenzado a levantar cejas. Fue en una entrevista con su amigo Jorge “El Burro” Van Rankin donde reveló un encuentro sobrenatural que aún da mucho de qué hablar.

¿Memo del Bosque vivió un suceso paranormal? ¿Quién era la mujer de negro que lo visitó?

Durante esa entrevista, Memo relató una experiencia vivida en 2019, cuando se encontraba en terapia intensiva luchando por su vida. La voz del productor se tornó nostálgica y seria al recordar a una figura enigmática que se apareció en su habitación dentro del nosocomio:

“Yo estaba solo en mi cuarto y entra una señora toda de negro, con una pañoleta, tapada, alta como europea, pálida y me dice ‘Hola, ¿cómo estás?’, y yo me sorprendí”. Memo del Bosque

Según sus palabras, no se trató de una alucinación ni de un sueño. Memo aseguraba estar completamente consciente y, aunque no podía explicar racionalmente lo ocurrido, lo que vivió lo marcó profundamente.

“No era una alucinación, la señora me dijo ‘¿Ya estás listo?’ y yo le dije ‘voy bien’. Para mí era como si fuera la muerte (...) me preguntó que si necesitaba algo de ella, le avisara. Ya nunca más la volví a ver”, añadió.

¿Memo del Bosque vio a la mujer por qué le practicaban brujería?

Durante la misma conversación, “El Burro” le recordó a Memo los rumores de supuesta brujería hecha por Karla Panini. Y es que existía una fotografía donde aparecía rodeado de veladoras, lo que alimentó aún más el mito alrededor de su salud y su lucha espiritual.

Al respecto, Memo fue claro y reveló que nunca creyó en brujerías ni en energías oscuras. Para él, la experiencia con la mujer de negro fue algo más profundo, posiblemente una señal, una despedida anticipada o una advertencia. Lo cierto es que ese momento marcó un antes y un después en su percepción de la vida… y de la muerte.

Ahora con la muerte de Memo del Bosque ha generado que en redes sociales se vuelva a hablar de una teoría que desde hace tiempo ha rondado las redes. Desde hace varios años, los usuarios han compartido supuestos actos de brujería hechos por Karla Panini en contra de Karla Luna y del productor Guillermo del Bosque. Los usuarios han destacado que tanto Luna como Del Bosque murieron a causa de cáncer, cada uno con un tipo diferente, pero ambos enfrentaron procesos largos, dolorosos y desgastantes emocionalmente.

Karla Luna murió en 2017 debido a cáncer cervical uterino, y ese mismo año a Memo del Bosque le diagnosticaron linfoma de Hodgkin, un cáncer del sistema linfático. Desde entonces, Memo del Bosque trató su enfermedad durante ocho años, hasta que finalmente perdió la batalla.

¿Memo del Bosque pensó en quitarse la vida en medio de su lucha contra el cáncer?

Después de todos los procedimientos a los que estuvo sometido, Memo del Bosque reveló que hubo un momento en el que pensó partir de este mundo. Esto cuando le diagnosticaron herpes zoster.

“Salgo de eso y en enero me da un dolor de cabeza. Es covid, seguro. Nada, negativo. Le hablo al oncólogo y al infectólogo que llevaba mi caso. Le digo: ‘Me duele pero el lado izquierdo’. Y me dice: ‘Es herpes zóster”, contó.

Entonces, Memo del Bosque tuvo que ser hospitalizado, en medio de unas vacaciones con su familia. El famoso comentó que sintió un dolor muy fuerte que lo llevó a decir que no podía seguir.

“Me viene el dolor más fuerte que me ha dado en la vida, dolor, no lo peligroso, dolor... Berreaba, lloraba, le pedía a Dios. Es una cosa que me reventaba aquí atrás en el oído y toda la media cabeza, pero el dolor más fuerte que he sentido en mi vida”, agregó.

Por esta razón, le reveló a Vica Andrade, su esposa, que pensó mucho en la muerte, dado que no se explicaba por qué debía sufrir tanto.

“Fueron tres meses que dije: '¿Qué es esto?’ Ya el cáncer, el trasplante y viene esta madre... el olor del sui... ’. Dos veces le dije a Vica: ‘Me quiero desconectar. Si tuviera la manera de tirarme, me...”. Memo del Bosque

