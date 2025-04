Memo del Bosque pensó en quitarse la vida en medio de su lucha contra el cáncer

La noticia de la muerte de Memo del Bosque, este lunes 7 de abril, causó conmoción en la industria del espectáculo. Diversas celebridades del medio no tardaron en despedirlo con enternecedores mensajes en redes, en los que lo señalaron como un gran productor y amigo.

Aunque Memo del Bosque luchó en contra del cáncer y consolidó su carrera con el lanzamiento de grandes programas en la televisión mexicana, también se sinceró sobre los duros momentos que enfrentó por las diversas enfermedades que padeció a lo largo de su vida.

¿Qué enfermedad tenía Memo del Bosque?

En entrevista con Adela Micha, Memo del Bosque se sinceró sobre el cáncer que le diagnosticaron. Específicamente, el linfoma de Hodgkin, el cual combatió con tratamientos de quimioterapias y un trasplante de médula ósea.

El esposo de Vica Andrade se dijo asombrado por el dolor que soportó por el trasplante al que fue sometido, así como a las 40 radiaciones que recibió por un residuo que permaneció en su cuerpo.

“Fue mucha crudeza de aguantar mucho, mucho, mucho dolor. Realmente fue una cosa muy fuerte de que cada cinco minutos era despertar porque te ibas y despertabas y era... Cuando tenía esta cosa, sentía como si te estuviera mordiendo un perro y aquí estaban todos los aparatos con las luces. Era un calor infame, una cosa que sentía. Me acuerdo y digo: '¿Cómo pude aguantar tanta cosa?’”. Memo del Bosque

Agregó: “Hay momentos en que sientes dolor, mucho. A raíz del trasplante me aventé cuatro radiaciones, 40, por una cosita que había quedado y desapareció y ya nada”.

Además, el famoso productor confesó que también se enfrentó al herpes zoster, el cual lo atacó en el momento en que había visto una gran mejoría en su salud física.

¿Memo del Bosque quería desconectarse?

Después de todos los procedimientos a los que estuvo sometido, Memo del Bosque reveló que hubo un momento en el que pensó partir de este mundo. Esto cuando le diagnosticaron herpes zoster.

“Salgo de eso y en enero me da un dolor de cabeza. Es covid, seguro. Nada, negativo. Le hablo al oncólogo y al infectólogo que llevaba mi caso. Le digo: ‘Me duele pero el lado izquierdo’. Y me dice: ‘Es herpes zóster”, contó.

Entonces, Memo del Bosque tuvo que ser hospitalizado, en medio de unas vacaciones con su familia. El famoso comentó que sintió un dolor muy fuerte que lo llevó a decir que no podía seguir.

“Me viene el dolor más fuerte que me ha dado en la vida, dolor, no lo peligroso, dolor... Berreaba, lloraba, le pedía a Dios. Es una cosa que me reventaba aquí atrás en el oído y toda la media cabeza, pero el dolor más fuerte que he sentido en mi vida”, agregó.

Por esta razón, le reveló a Vica Andrade, su esposa, que pensó mucho en la muerte, dado que no se explicaba por qué debía sufrir tanto.

“Fueron tres meses que dije: '¿Qué es esto?’ Ya el cáncer, el trasplante y viene esta madre... el olor del sui... ’. Dos veces le dije a Vica: ‘Me quiero desconectar. Si tuviera la manera de tirarme, me...”. Memo del Bosque

Aunque, Del Bosque luchó, hasta el último momento, ante la adversidad. Su última recaída de salud lo llevó a perder la vida. Por esta razón, Mónica Noguera, Jorge ‘el Burro’ Van Rankin, Paul Stanley, entre otros, se despidieron de él en redes sociales.

