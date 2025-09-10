Beéle desmiente a Isabella Ladera y niega haber filtrado video privado: ¿Demandará a la influencer?

Beéle y su exnovia, Isabella Ladera, han estado en el ojo del huracán desde que se filtró su video privado hace algunos días. La influencer de origen venezolano asegura que el reguetonero fue quien ventiló el material, por lo que planea demandarlo, ¿qué respondió el colombiano?

Beéle / Redes sociales

No te pierdas: La influencer Aimep3 pierde 17 kilos, reaparece ¡irreconocible! ¿Porque estuvo a punto de morir?

¿Qué dijo Beéle sobre la filtración de su video con Isabella Ladera?

En un comunicado emitido por sus abogados, Brandon de Jesús López Orozco, nombre real de Beéle, aseguró no estar involucrado en la filtración del video íntimo con su exnovia, Isabella Ladera.

Aunque no aclaró cómo fue que este material pudo salir a la luz, pues Ladera dice que solo ellos tenían acceso al clip, dijo no tener la necesidad de hacer este tipo de actos.

“Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”, se lee.

Te podría interesar: Influencer al borde de la muerte tras ser atacada a tiros fuera de su casa, ¿quién es Lola Doll y cómo está?

¿Beéle demandará a Isabella Ladera por acusarlo de filtrar su video viral?

En el escrito, se deja claro que Beéle sí ejercerá acciones legales, pero no contra la influencer Isabella Ladera, sino contra el o los responsables de haber ventilado el video íntimo. Según se menciona, se está gestando que las autoridades de Colombia y Estados Unidos trabajen en conjunto para dar con los culpables.

“Frente a esta situación, se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material. En Estados Unidos, ya estamos en el proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación” Abogados de Beéle

Asimismo, se señala que se trabaja para que el material sea removido de la red y se le pidió al público que dejara de difundirlo, ya que “constituye una forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas”.

“Reiteramos que este hecho afecta a todas las partes. Beele también es víctima de la exposición no consentida de su intimidad. Rechazamos toda forma de violencia y continuaremos utilizando las vías legales para la defensa integral de sus derechos”, concluyó.

Isabella Ladera / Redes sociales

¿Qué respondió Isabella Ladera ante la reacción de Beéle sobre su video viral?

Hasta el momento, la influencer venezolana Isabella Ladera no ha reaccionado de forma directa a la respuesta de Beéle sobre su video viral. Sin embargo, subió un par de fotos que, para muchos, se interpretan como una forma de decir que ya quiere dejar este asunto en el pasado.

A través de Instagram, subió unas historias en las que presume sus nuevas uñas, sugiriendo que está tratando de regresar a su vida normal.

Recordemos que, tras la filtración del video, declaró estar sumamente dolida y traicionada, asegurando que su ex fue quien ventiló el material, por lo que iniciará acciones legales en su contra.

Mira: Encuentran con vida a la influencer Marian Izaguirre y es hospitalizada de emergencia: ¿Dónde la encontraron?