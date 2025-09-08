Encuentran con vida a la influencer Marian Izaguirre y es hospitalizada de emergencia: ¿Dónde la encontraron?

La influencer mexicana Marian Izaguirre, de 23 años, fue localizada con vida la noche del 6 de septiembre, tras permanecer cinco días desaparecida. Con más de 4 millones de seguidores en TikTok y una fuerte presencia en redes sociales, la joven fue vista por última vez el 1 de septiembre en Uruapan, lo que desató una intensa movilización de familiares, autoridades y seguidores. ¿Cuál es su estado de salud?

¿Quién es Marian Izaguirre, influencer encontrada en Michoacán tras estar desaparecida?

Flor Marian Izaguirre Pineda, mejor conocida en redes sociales como Marian Izaguirre, es una influencer de 23 años originaria de Uruapan, Michoacán. Se hizo popular en redes sociales gracias a sus contenidos relacionados con moda, belleza y estilo de vida. Su incursión en el mundo digital comenzó en 2018.

Actualmente, cuenta con mas de cuatro millones de seguidores en TikTok y más de 323 mil en Instagram. En sus perfiles, se define como una persona alegre, auténtica y con un fuerte interés por las tendencias de moda. No hay información confirmada sobre si mantenía una relación o tenía hijos. Sin embargo, en una publicación reciente expresó su interés en conocer a una buena pareja, lo que sugiere que estaba soltera.

Uno de sus proyectos más populares fue la miniserie digital Súper agente Izaguirre, en la que interpreta a una agente policial en situaciones cómicas. Su desaparición causó gran conmoción entre sus fans, quienes utilizaron redes sociales para difundir información y mantener vivo el caso.

¿En dónde fue encontrada la influencer Marian Izaguirre?

La desaparición de Flor Marian Izaguirre Pineda, nombre completo de la influencer, se convirtió rápidamente en tema de conversación nacional. Según declaraciones del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, la joven habría salido de su domicilio tras una supuesta discusión familiar. Fue vista por última vez alrededor de las 18:00 horas del 1 de septiembre, al abordar un vehículo KIA Río rojo rumbo a la carretera libre a Pátzcuaro. Lo más preocupante: Marian no llevó consigo su teléfono celular, lo que dificultó la posibilidad de rastrearla o establecer contacto.

La búsqueda culminó la noche del 6 de septiembre, cuando personal de la Fiscalía localizó a la joven en una zona de Morelia. Aunque no se ha revelado el lugar exacto, se informó que Izaguirre estaba consciente y fue atendida por paramédicos antes de ser trasladada a un centro hospitalario.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado si la joven fue víctima de algún delito o si su desaparición fue voluntaria. La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido y ha reiterado que se tomarán las medidas necesarias para garantizar la integridad de Izaguirre.

Presidente municipal Uruapan y Marian Izaguirre / YT: Dato Digital, IG: marianizaguirrep y canva

¿Cuál es el estado de salud de la influencer Marian Izaguirre?

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer que la influencer originaria de Uruapan, Flor Marian Izaguirre Pineda, se encuentra en estado crítico y está siendo atendida en terapia intensiva.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario mencionó que el caso de la joven de 23 años podría estar vinculado a una posible situación de violencia familiar. No obstante, aclaró que la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las investigaciones y no ha descartado ninguna línea para esclarecer lo ocurrido.

Mientras Marian permanece bajo resguardo médico, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar qué ocurrió durante los cinco días en que estuvo desaparecida.

