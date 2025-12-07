Poncho de Nigris lanza millonaria oferta a desconocida en la calle: ¡quería comprarle su perro! ¿Por qué?

El influencer y creador de contenido Poncho de Nigris volvió a generar conversación en redes sociales después de protagonizar un momento tan inesperado como viral, pues hizo una millonaria propuesta en plena a calle a una mujer que estaba con su perro y poder hacerse de él. ¿Por qué lo hizo?

¿Cómo fue el momento en el que Poncho de Nigris ofreció dinero para comprar un perro ajeno?

El episodio protagonizado por Poncho de Nigris ocurrió durante una de sus dinámicas callejeras, donde el regio suele interactuar con seguidores y transeúntes para crear contenido. Lo que nadie imaginó es que el encuentro terminaría con una negociación millonaria por un chihuahua blanco de pelo largo.

En la grabación, compartida en sus redes sociales, De Nigris se acercó a una mujer y a su hija mientras realizaba preguntas al azar. Todo parecía seguir el rumbo habitual de sus dinámicas, hasta que una carriola frente a ellas llamó su atención. Lo que él pensó que era un bebé resultó ser un pequeño perro que lo conquistó de inmediato.

El momento que desencadenó todo comenzó cuando Poncho, entre piropos y risas, preguntó por el supuesto bebé dentro de la carriola. La sorpresa fue evidente cuando la joven respondió: “ No, ¡es un perrito! ”. El creador de contenido, intrigado, pidió permiso para destaparlo, revelando a Damon, un Chihuahua blanco de pelo largo que (según confesó) pocas veces había visto, ¡y quedó maravillado!

¿Poncho de Nigris logró comprar al perro por el que hizo una millonaria oferta?

Con Damon en brazos, el creador de contenido, Poncho de Nigris, lanzó la pregunta que desató la polémica: “¿ Cuánto por el Damon ?”. La dueña respondió con firmeza que no estaba en venta. Pero el empresario insistió. La conversación, en tono de broma pero con cantidades reales, escaló rápidamente.

Primero ofreció 2 millones de pesos, propuesta que la joven rechazó sin dudar. La madre, sin embargo, comenzó a mostrar interés a medida que la cifra aumentaba. De Nigris continuó subiendo la oferta, entre risas y sorpresa de los presentes, hasta llegar a los 5 millones de pesos. Pese a la tentación económica, la dueña mantuvo su postura.

Finalmente, en un intento extremo por quedarse con Damon, Poncho lanzó la oferta máxima: 10 millones de pesos. Aun así, la joven se mantuvo firme. Para ella, el perro no tenía precio porque era parte de su familia. La escena dejó claro que, aunque para algunos una suma así sería irresistible, para otros el vínculo emocional pesa mucho más que cualquier cifra.

¿Quién es Poncho de Nigris y qué contenido hace en redes sociales?

Alfonso “Poncho” de Nigris Guajardo (nacido en 1976 en México) es un empresario, presentador, creador digital y figura destacada de la televisión mexicana. Desde que apareció por primera vez en los medios a inicios de los años 2000, ha logrado consolidarse como uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento en el norte del país.

Su salto a la fama ocurrió con Big Brother México (2003), uno de los reality shows pioneros en la televisión nacional. Aunque no resultó ganador, su carácter extrovertido, carismático y a veces polémico lo convirtió en uno de los participantes más recordados y populares.

Después de su paso por el reality, Poncho comenzó una trayectoria como presentador y conductor, colaborando en diversos programas como:



Pura gente bien

Vivalavi

Mitad y mitad (Multimedios)

(Multimedios) Diferentes especiales y formatos de entretenimiento dentro de Multimedios TV

Además, formó parte de la primera temporada de La casa de los famosos México, la que coronó a Wendy Guevara como gran ganadora.

