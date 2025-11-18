¿Poncho de Nigris ex de Ángelica Vale, se burla de su divorcio con Otto Padrón? Así reccionó

El divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón, tras 14 años de matrimonio y dos hijos, continúa generando reacciones. Después de que Javier Ceriani filtrara que el empresario había presentado una demanda de divorcio, la actriz confirmó su separación, aunque aseguró que se enteró de la demanda al mismo tiempo que el público, a través de los medios. En medio de las especulaciones sobre una presunta infidelidad, han surgido múltiples reacciones. Una de ellas es la de Poncho de Nigris, quien recientemente reveló haber tenido un romance fugaz con Angélica Vale.

Mira: Yuri habla del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón; revela ‘crisis’ que vivió la actriz en Juego de voces

Javier Ceriani reveló la noticia del divorcio de Angélica Vale y aseguró tener en su poder la demanda oficial presentada por Otto Padrón. / X

¿Qué dijo Angélica Vale de su divorcio con Otto Padrón?

Angélica Vale reconoció en su programa “La Vale show”, sentirse nerviosa y afirmó que nunca imaginó vivir una situación de este tipo de manera pública. Con lágrimas en los ojos, confirmó que sí está atravesando un proceso de divorcio y reveló que, desde abril, ella y Otto Padrón se encontraban separados y sin vivir bajo el mismo techo.

“Sí es cierto que me estoy divorciando. Es cierto que desde abril estoy separada, y no vivimos juntos”, comentó Angélica Vale

Angélica Vale contó que se enteró al mismo tiempo que el público de la demanda, cuando la información comenzó a difundirse en redes sociales. La conductora explicó que fue Otto quien presentó formalmente la solicitud de divorcio, aunque días antes él mismo le había llamado para hablar del inicio del proceso legal. Sin embargo, la confirmación mediática de la demanda llegó durante un momento familiar:

“Ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido”, dijo.

Mira: Angélica Vale, tras divorcio con Otto Padrón, se defiende de las burlas por “apoyar” a Nodal y Ángela Aguilar

Divorcio de Angélica Vale y su esposo, Otto Padrón / Redes sociales

¿Qué pasó entre Poncho de Nigris y Angélica Vale?

En mayo pasado, Poncho de Nigris reveló en el reality “Secretos de parejas” que tuvo un romance fugaz con Angélica Vale. Según contó, la relación no prosperó porque Angélica María no estaba de acuerdo, pues consideraba que él era demasiado fiestero, algo que Poncho aseguró no era cierto.

Más tarde, Angélica Vale contó a Javier Ceriani que su mamá ni siquiera supo que salían. Reveló que la verdadera razón por la que no continuaron fue porque ella lo rechazó por haber formado parte del show “Solo para mujeres”.

“Mi mamá creo que ni se enteró, sí Poncho anduvo un tiempecito atrás de mí, pero que diga la verdad, a mí sí me dio cosita, no por mi mamá, a mí me dio cosita andar con un güey de solo para mujeres”, dijo.

Sin embargo, a Poncho de Nigris no le agradó esta declaración y respondió en su canal de YouTube: “Ya quisiera estar en este lugar. Se expresó muy mal. Yo no lo dije en mala onda. Ya ni quiero decir nada.. pero sí se vio agresiva”.

Angélica Vale deja en ridículo a Poncho de Nigris y desmiente romance / Captura de pantalla de ig y yt: @ponchodenigris, Javier Ceriani

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón?

Poncho de Nigris fue cuestionado por la prensa sobre qué mensaje le enviaría a Angélica Vale ahora que se confirmó su separación de Otto Padrón. El exparticipante de “La casa de los famosos México” respondió:

“Decir de ella nada, se pone celosa Marcela (risas) pues qué le digo, que por haberme dicho lo de ‘Solo para mujeres’, por eso se enojó el esposo (risas)”. Poncho de Nigris

Poncho de Nigris no quiso entrar en detalles respecto a la polémica del divorcio de Angélica María con Otto Padrón y le deseó lo mejor: “La verdad si se divorció pues ni modo, que le vaya bien, que Dios la bendiga, que encuentre otro hombre y que tengan más hijos y todo”.

Mira: ¿Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón? Revelan identidad del presunto amante ¡Ella reacciona! “Karma”

¿Cómo inició la historia de amor entre Angélica Vale y Otto Padrón?

La historia de Angélica Vale y Otto Padrón se conocieron en 1999 durante un evento de Univisión en Nueva York, pero fue hasta finales de 2008 que se reencontraron y surgió el flechazo. El momento clave fue en Times Square, durante la transmisión del especial de Año Nuevo “¡Feliz 2009!”, que Otto produjo y Angélica co-condujo con Raúl de Molina.

Angélica confesó que al mirarlo a los ojos pensó: “Este es el hombre de mi vida”. Después de ese beso en Año Nuevo, comenzaron una relación que se formalizó rápidamente. En noviembre de 2010, Otto le propuso matrimonio durante una cena sorpresa por el cumpleaños número 35 de Angélica en un restaurante mexicano en Miami. Mientras un mariachi tocaba la marcha nupcial, Otto le pidió que se casara con él. Ella, entre risas y lágrimas, aceptó sin dudarlo.

La pareja se casó por el civil en Miami el 12 de febrero de 2011, y días después celebraron una boda religiosa el 19 de febrero en el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México. Fue una ceremonia mágica con más de 800 invitados.

Mira: ¿Otto Padrón reacciona a su divorcio de Angélica Vale? Revelan el supuesto plan que tiene para perjudicarla