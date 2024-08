Angélica María y Angélica Vale dieron un show entrañable con “Las Angélicas” en el Pepsi Center de la CDMX con un lleno total, donde no solamente derrocharon talento con sus éxitos sino también fue un encuentro muy íntimo con su público por todo las anécdotas que comparten con la simpatía que las caracteriza.

Antes de subir al escenario, las queridas artistas recibieron a algunos de sus fans tras bambalinas para tomarse fotos y saludarlos, así como para platicar un poco con los medios de comunicación.

No te pierdas: Julián Gil se quedó chimuelo tras sufrir una fuerte lesión: VIDEO

Liliana Carpio / TVNotas

Al respecto “La novia de México” expresó: “Estamos felices de hacer este show que está dedicado al público. Lo estamos haciendo con todo nuestro amor y dice exactamente lo que les queremos decir y lo que queríamos hacer para ellos. ¡Es una bendición muy grande!”.

Continuó Vale: “Es lo más bello que existe. No esperábamos todo este éxito. Uno lo desea, pero ya cuando te pasa dices: ‘¡Qué bonito!’ y es una apapacho al alma delicioso. Lo que más me sorprende es que a mi mamá no se le acaba a batería nunca. ¡Tiene una energía!”.

A lo que respondió su mamá: “Hoy no la traigo tan fuerte, pero cuando siento que voy a salir al escenario me vuelve la energía y me regresan las pilas (risas). Vean qué cariño de la gente. Eso se siente allá arriba. Es lo que nos da vida y nos hace ser fuertes”.

Mira: Caeli revive su traumática historia con su ex en TVNotas con Horacio Villalobos

Liliana Carpio / TVNotas

¿Cuándo y dónde se presenta el show ‘Las Angélicas’?

Angelica Vale habló de sus próximas fechas: “Nos vamos a Mérida el 30 de agosto (Auditorio La Isla). Me fui a hacer una película a Puerto Rico y se puso en pausa un poco la gira de ‘Las Angélicas’, pero ya las estamos retomando”.

El cumpleaños 80 de ‘la Novia de México’ será el próximo 27 de septiembre y lo van a celebrar trabajando: “El 28 de septiembre vamos a estar en el Youtube Theather de Los Ángeles (en California EU) y ahí vamos a festejar a mi mamá”. Añadió la querida cantante: “Cumplo 15 (risas)”.

Liliana Carpio / TVNotas

Puede interesarte: Ana Bárbara deslumbra a sus seguidores con picante video bailando ¡La más radiante!

¿De qué trata el espectáculo ‘Las Angélicas’ de Angélica María y Angélica Vale?

El espectáculo dio inicio con un popurrí de los musicales y platicando sobre el inicio de la gran estrella en la que se convertiría Angélica Vale, quien desde pequeña mostró su gran talento.

Además, compartieron su álbum familiar, teniendo siempre presente a la productora Doña Angélica Ortiz († madre de Angélica María), que gracias a ella tenemos a estas dos grandes estrellas y al gran Raúl Vale (†) y hasta cantaron con él, quien estuvo presente en la pantalla gigante.

También jugaron con la Tómbola, donde les marcaba el género que iban a cantar y así de una manera divertida deleitaron con sus éxitos. Luego el Reto de cinco minutos, donde la Vale imitó en ese tiempo a Lucero, Thalía, Paulina Rubio, Laura León, Paquita la del Barrio, Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, cambiándose en segundos en el escenario.

Durante el show la talentosa imitadora hizo a Alicia Villareal, Yuri y Verónica Castro. No podía faltar su icónico personaje “Leticia Padilla Solís” de la telenovela ‘La fea más bella’, con el que dejó huella en los corazones de todos sus fans y llegó a 80 países. Además “la Novia de México” fue ovacionada de pie es más de una ocasión.

La gran sorpresa de la noche fue cuando con sus dos hijos (en quienes corre por sus venas todo el talento) interpretaron “Edy Edy”, luego Angélica María cantó un tema de agradecimiento a todos los asistentes y al final los cuatro juntos cerraron con broche de oro el espectacular show que duró más de dos horas.