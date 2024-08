Julián Gil se quedó chimuelo tras sufrir una fuerte lesión: VIDEO

Julián Gil, uno de los “galanes de telenovela” favoritos de la industria del espectáculo tanto en México como en Estados Unidos, sufrió un accidente que demostró que, además de su atractivo físico, posee un gran carisma.

A través de su cuenta de Instagram, el actor confesó que se encontraba compitiendo en el reality show La isla de Telemundo. Sin embargo, tuvo que abandonar el programa tras sufrir una fuerte lesión en el bíceps, por la cual necesita estar un mes en reposo.

Además de informar la razón por la que dejó el reality de supervivencia, Julián Gil también comentó que perdió uno de sus dientes.

Julián Gil pierde un diente tras su participación en ‘La isla’

El reconocido actor Julián Gil compartió un video en sus redes sociales donde agradeció a sus seguidores por el apoyo durante su participación en el reality show ‘La isla’. Además de expresar su gratitud, Gil aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a su equipo y compartir una anécdota personal durante la competencia.

“Ya estoy de vacaciones. Quería conectarme y agradecer el cariño. Una experiencia increíble, única, muy dura. Quiero mandarles mucho cariño a mis águilas, pedirles que se cuiden porque miren lo que me pasó. Salí con un desgarro en el bíceps”, comentó el actor, refiriéndose a la exigente naturaleza del programa.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando mencionó un inesperado incidente con sus dientes: “Por favor cuiden sus dientes porque miren lo que me pasó, sin un diente. Lo que me faltaba. Ya lo tenía algo flojo, pero ya en las vacaciones se me cayó". Afortunadamente, Julián Gil aseguró que la situación ya está bajo control y se mostró optimista al respecto.

“Bueno ya el dientito lo arreglamos, pero estamos vivos”, concluyó en tono relajado.

A pesar de los inconvenientes, Gil demostró su buen humor y actitud positiva frente a las adversidades.

¿Quién es Julián Gil?

Julián Gil es un actor, modelo y presentador de televisión de origen argentino, conocido por su trabajo en telenovelas y programas de televisión en América Latina.

Gil comenzó su carrera en el modelaje, lo que le abrió las puertas al mundo de la actuación. Ha participado en numerosas telenovelas, entre las que destacan “Sortilegio”, “La que no podía amar”, “Hasta el fin del mundo”, y “Por amar sin ley”. Además, ha trabajado como presentador en varios programas de televisión y ha incursionado en el cine.

A lo largo de su carrera, Julián Gil ha sido reconocido tanto por su talento actoral como por su carisma en la pantalla, lo que lo ha convertido en una figura popular en la industria del entretenimiento hispano.

